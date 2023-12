La paga del pecado

“Mire que se me ponchó la rueda, y voy buscando una llantera... Pero, aquí cerca no hay ninguna”.

“Señor -dijo, después, uno de los hombres que habían encontrado el cuerpo-, a este cipote lo acaban de venir a dejar aquí, porque yo pasé para mi casa de buscar leña para el fuego a eso de las cinco y pico, y no había nada... Y si le digo que no estaba allí ese cipote, es porque me dieron ganas de hacer del cuerpo, y oriné allí cerca”.

El empleado de la llantera estaba cansado; y recibió con un enorme bostezo al policía.

“Buenos días, hermano -dijo el empleado, devolviendo el saludo-. ¿En qué le puedo ayudar?”

“¿Se detuvo aquí una camioneta gris para cambiar una llanta?”.

“Sí... Aquí se detuvo... Traía la llanta molida, pero no quiso que la quitara del rin y así la metí en la cajuela... Como que al hombre lo venía persiguiendo el diablo porque me dijo que me iba a dar cien lempiras de más si me apuraba a cambiarle la llanta”.

“¿Cuánto hace que se fue?”.

“Pues, no sabría decirle... Tal vez unos cinco o diez minutos... No sé”.

“Y ¿viste hacia donde se fue?”

“No, hermano; con este frío y con este sueño, no me fijo en esas cosas”.

El policía le dio las gracias al empleado, y regresó contrariado a la escena del crimen.

“No lo encontré, señor -le dijo al oficial-. El llantero dice que iba apurado, como si lo siguiera el mismo diablo, y hasta le dio una buena propina para que le cambiara la llanta lo más rápido que pudiera”.

“Y ¿vio el llantero por donde se fue?”

“Dice que no, mi subinspector”.

“Bueno -dijo el oficial, contrariado también-, nosotros ya cumplimos con nuestra misión. Hay que esperar a la gente de la DPI, y nos vamos a dormir. ¿Se acuerda bien de la cara del hombre, mi clase?”.

“No creo, señor”.

“Ni yo”.

“Pero, de la camioneta sí me acuerdo bien... Una Honda CRV gris... Nada más”.

“El problema es que de ese tipo de carros hay montones en Tegucigalpa”.

“Bueno, este ya no es asunto de nosotros... Le toca a la gente de la DPI”.