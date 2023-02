Selección de Grandes Crímenes: El amor también destruye

La hacienda había crecido, habían hecho una pequeña fortuna, y vivían mejor cada vez, pero les faltaba un hijo. Doña Betulia ya tenía hasta cayos en las rodillas de tanto suplicarle a Dios, pero Dios parecía no escucharla.

De allí en adelante, todo fue prosperidad, sin embargo, el tiempo pasaba, y doña Betulia no quedaba embarazada. Y eso la entristecía.Buscaron ayuda, fueron al médico los dos, se hicieron exámenes, tomaban tés de hierbas, pastillas, hacían ejercicio y se esforzaron lo más que pudieron, pero nada.

“Doblá rodilla, muchacha -le dijo su madre-, y Dios te va a escuchar... Él siempre nos escucha”.En realidad, doña Betulia ya no era una muchacha. Tenía cuarenta y dos años, aunque seguía siendo hermosa, alta, trigueña, y muy bonita, pero de semblante siempre triste. Sin embargo, un día, Dios la escuchó. Doña Betulia empezó a sentirse mal, tenía náuseas, vomitaba y deseaba comer tierra.“Has de tener anemia -le dijo su esposo-.

“Mi marido me va a dejar -le dijo a su madre, ya anciana-, y yo no sé qué voy a hacer sin él”.

Doña Betulia no podía ni hablar a causa de la emoción. Pero, al fin, dijo:“¡Estoy embarazada, Carlos! ¡Estoy embarazada! ¡Dice el doctor que ya tengo tres meses de embarazo!”.

Nació y le pusieron Carla Betulia. Y era la adoración de los dos. Pero don Carlos no la disfrutó por mucho tiempo.

“Pero es muy linda -le dijo Margot-, y hay que cuidarla”.“Si la cuido más que a mis ojos” -respondió doña Betulia, con orgullo.“Lástima grande que ya no esté su papá” -dijo Margot.

Casi cada tarde la visitaba, le llevaba dulces y refrescos a Carla, y pan para el café a doña Betulia, y platicaban de todo, se reían y recordaban mejores tiempos.

Un día, doña Betulia le preguntó:“Y dígame, Margot, ¿por qué es que se le fue su marido?”“Ay doña Betulia... Esas cosas es mejor no recordarlas... Cuando un hombre ya no la quiere, pues ya no la quiere, y lo mejor es que se vayan antes de que nos hagan sufrir...”

“En eso tiene razón”.Y así pasaba la vida de doña Betulia, hasta aquella mañana triste en la que no volvió a ver a su hija... Se había ido para siempre... Cuando la encontraron, su corazón se partió en dos. Estaba tirada en una cueva, sobre varias sábanas blancas, y estaba desnuda, con sangre entre las piernas.

Tenía moretones en el cuello, y el policía que dirigió su búsqueda dijo que la habían estrangulado... Doña Betulia quedó muerta en vida...“¿Quién pudo hacerle este daño a mi hija? -se preguntó, abrazándose al cuerpo frío de su niña-. ¿Quién, Dios mío? ¿Quién puede ser tan malvado?”.