Grandes Crímenes: El país de la sangre

“No lo entiendo. ¿Qué instrucciones?” “No tenemos recursos suficientes, Carmilla. No podemos salir a la calle a perseguir delincuentes porque hay más de ciento cincuenta mil en las calles, y los policías no llegamos ni a quince mil; cada día se acumulan casos para investigar, y la DPI se queda chiquita ante tanto delito.

Me dijo que estaba desesperada porque su hija de apenas diecisiete años se quiere ir mojada para Estados Unidos porque aquí no se hace nada; y ella quiere que se castigue a los culpables de la muerte de su esposo...

“Hoy me pagan la quincena —le dijo él—; a ver si nos ajusta”. Pero el señor no regresó a su casa. Lo mataron dos muchachos, casi dos niños, por robarle el dinerito que había cobrado. Y hasta le quitaron una “mano” de guineos que le llevaba a sus hijos. La fábrica de ataúdes “Josué 1:9” le regaló el ataúd y los vecinos le ayudaron a la señora a enterrarlo. Hoy, esta familia está peor que antes. La mujer, sola y desamparada, no sabe cómo alimentar a su familia.

Pero no dicen nunca quienes los mandaron, quienes les pagaron, y entonces no le queda más a los investigadores que hacer conjeturas, inventarse hipótesis y crear novelas que ni ellos mismos creen.

Un niño desapareció, pero no por mucho tiempo. No tardaron en encontrarlo. Estaba muerto, en una cuneta. Lo degollaron, después de cortarle los dedos de las manos. Otro niño se perdió, y todavía no regresa a casa. Y tal vez no regrese nunca. Una madre de familia de treinta años muere a manos de delincuentes, y otro es asesinado en su propio negocio porque “su mujer necesitaba dinero para mantener los caprichos de su amante”, y por eso planificó la muerte de su marido.

Y en los buses los asaltos se repiten una y otra vez; en los mercados abunda el crimen; en las noches, en esas calles sin luz, los asaltantes están siempre al acecho. Y nadie está a salvo en Honduras, con excepción de los que se pasean por estas calles manchadas de sangre inocente en Prados blindadas, rodeados de guardaespaldas...

“Mire, Lic. —me dijo uno de estos hombres, experto en protección de dignatarios—, mis compañeros y yo vamos a ser los primeros en salir corriendo cuando a ese viejo abusivo le hagan un atentado. Es prepotente, abusa de los débiles y viera cómo derrocha el billete, un billete que no es de él, por supuesto...

Pero, como nosotros necesitamos el trabajo, allí andamos con él; pero, ya se lo digo... Vamos a ser los primeros en salir corriendo cuando lo agarren a tiros... O tal vez le dé pa’ bajo uno de esos chavitos con los que se encierra hasta en su propia oficina”.