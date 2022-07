Selección de Grandes Crímenes: Historias de penitenciaría

Los que lo conocían vieron que poco a poco enflaquecía, comía menos y tomaba bastante agua. Era un hombre solitario, no se relacionaba con nadie, y era diligente cuando le encargaban algún trabajo. Pero, un día, no contestó cuando pasaban lista, en la tarde. Lo buscaron por todas partes, y no lo encontraron. Los guardias salieron a las calles aledañas a la penitenciaría, preguntaron a todo el que se encontraron en el camino, hasta que a un sargento se le ocurrió averiguar en las orillas del río Chiquito, que pasa al lado de los muros de la penitenciaría. Allí estaban unos hombres sacando arena, y el sargento les preguntó:“¿Vieron pasar por aquí a un hombre que se escapó de la cárcel?”

Uno de los directores de la cárcel de varones de Támara me contó una historia que no debe quedar en el olvido.

“Mire, coronel, ese chavo se la dio vestido de mujer. Viera que bonita se puso, con un vestido floreado que le quedaba como a las modelos. Y se puso peluca, y tacones y se pintó las pestañas... Yo no dije nada porque aquí si lo ven a uno sapeando, lo matan... Pero ya sabe...”.Por supuesto, la bella entre las bellas no volvió, y el coronel llevó por años la vergüenza en la cara. Dicen que el propio general Policarpo Paz García, le dijo:

“Es temprano -insistió el alcaide-, y si me permite, puedo invitarla un refresco en mi oficina. Venga...”La tomó de un brazo, y la muchacha no pudo resistir. Y aquel Casanova, que jamás perdía el tiempo, pidió refrescos, bocadillos y hasta un regalito para aquella niña tan linda.

El secretario del juzgado tenía prisa. Cumplía años el domingo, y ya eran las tres de la tarde del viernes. Tenía que llevar una carta de libertad a la penitenciaría de varones de Támara, porque le dieron permiso lunes y martes, y al juez no le gustaba que se acumulara el trabajo. Así que llegó a la cárcel y presentó el documento. Llamaron al reo, y le entregó su libertad. Pero, lo raro era que el preso se mostraba extrañado. Temblaba cuando cogió la carta de libertad, y temblando salió de la penitenciaría, después de que terminaron con los trámites.

Pasó el sábado, luego el domingo, y en la mañana del lunes, un hombre golpeó con fuerza el portón de la cárcel.

“¿Qué querés? -le preguntó un sargento-. ¿Qué se te quedó aquí?”

“Es que quiero hablar con el director”.

“¿Para qué? Vos nada tenés que hacer aquí. Te dejaron libre, y es mejor que te vayás...”“Yo quiero hablar con el director”.

Le cerraron el portón, y el hombre se quedó afuera, esperando. Hasta que llegó el director.

“Mire, señor -le dijo-, es que yo no soy el de la carta de libertad del viernes... aquí hay otro que se llama como yo, y el guardia que me fue a llamar se equivocó, y mejor vengo y me entrego antes de que se den cuenta y me busquen por fuga... Vengo a que me meta preso otra vez”.

Dice el director que era la primera vez que veía que alguien quería estar preso.

“Y hay más historias -agrega-, como la del hombre, un toro, que salió por el portón principal, rodeado de guardaespaldas armados de Ak-47, salió a la carretera en un Jeep, se subió a una avioneta que lo esperaba, mientras sus hombres detenían el tráfico, voló a La Ceiba, donde lo escoltó una patrulla de la Policía, fue a la vela y al entierro de la mamá, regresó en la misma avioneta, y entró a la penitenciaría como si nada... Se lo voy a presentar algún día”.

