Selección de Grandes Crímenes: La última noche

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- DON LUIS. ¿Qué había pasado con don Luis? ¿Por qué murió de aquella forma tan extraña? ¿Era cierto que fue siempre un hombre sano? ¿Por qué sus hijos no creyeron que había muerto del corazón, como decían los médicos? ¿Qué se encontró en la autopsia? La noche anterior, don Luis cenó poco, no porque fuera su costumbre, sino porque había tomado café con pan hacia las tres de la tarde, "y no tenía mucha hambre", como le dijo a su esposa. Sin embargo, lo que a su esposa le pareció raro es que se acostara temprano, ya que tenían la costumbre de ver a Renato Álvarez juntos, en la sala, y comentar las noticias. Esa noche subió a su cuarto, le dijo a su esposa que allá la esperaba, y se acostó. Cuando ella llegó, lo encontró dormido.

"Roncaba -dijo ella-, estaba costado de lado, y yo lo terminé de cubrir con la sábana. Después, me acosté a su lado. Eran las diez y minutos de la noche...". Pero, en la mañana, a eso de las seis, a la esposa le pareció extraño que don Luis siguiera dormido, "porque madrugaba siempre", ya que era un hombre trabajador, y llevaba sus empresas por buen camino, seguro de que al ojo del amo engorda el ganado, como decía siempre. Ella, creyendo que estaba cansado, lo dejó dormir otro rato, y ella se durmió un tiempo más. Sin embargo, a eso de las siete, despertó y vio a don Luis en la misma posición, dormido. Lo llamó varias veces, un poco adormilada, y cuando él no respondió, lo tocó, "y allí me di cuenta que algo malo le pasaba".

"Sentí su brazo duro, le dijo a la Policía, y cuando lo toqué, estaba helado... Me levanté, y vi que Luis estaba muerto... Desesperada, lo llamé muchas veces, pero no respondió... y no sabía qué hacer... Fue en ese momento en que llamé a su hijo mayor, que se llama Luis, como él". "Mi papá estaba muerto -dijo Luis-, y estaba helado, lo que significaba que había muerto hacía unas seis o siete horas; tal vez más... Pero, cuando llamamos al médico de mi papá, yo no creí lo que él me dijo, y es que había muerto de un paro... Qué eso era lo más seguro... Entonces, de acuerdo con mis dos hermanos, le pedimos al fiscal que le hicieran la autopsia a mi papá... El forense comprobó lo que dijo el médico, que mi papá había muerto del corazón. Cuando mi mamá lo supo, ella fue la primera en dudar de aquel resultado, porque mi papá jamás padeció de enfermedad alguna". ¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué había muerto don Luis? ¿Era cierto que su corazón se había detenido de pronto?

Era un hombre de cincuenta y tres años, delgado, alto y que siempre tuvo buena salud. Entonces, ¿cómo era posible que el corazón se hubiera detenido en su pecho a aquella edad, y más cuando nunca padeció del corazón? “Pues esa es la causa de muerte -dijo el forense-, y no hay nada más que decir... El corazón es así... Nos traiciona cuando menos esperamos...”.

Funeraria

Había mucha gente en el velorio de don Luis. Tristes, esperaban a que terminaran de preparar el cuerpo para llevarlo a la sala donde sería velado por quienes lo querían. Empleados, clientes, amigos y parientes, y hasta su primera esposa, madre de sus tres hijos, y todos estaban sorprendidos por su muerte tan repentina. Tan solo la tarde anterior trabajó con su secretaria y dos de sus administradores, y citó a su abogado para el día siguiente, temprano, "para agregar algunas cosas a su testamento, y hacerle algunos cambios". "No es que mi papá estuviera seguro de que iba a morir pronto -aclaró Luis-; es que era muy precavido, y tenía siempre su testamento al día, para que nunca hubiera pleitos entre nosotros... Y para que nunca quedara desamparada Glenda, su nueva esposa".

Y nada parecía predecir que don Luis estuviera enfermo, o que moriría en unas pocas horas. Luis, su hijo mayor, y su brazo derecho en el manejo de los negocios, no estaba convencido; sin embargo, se resignó "porque los médicos no podían equivocarse", y su corazón estaba dañado, y eso fue a causa del paro cardíaco. No había nada más qué decir. Así, llevaron el cuerpo a la funeraria para que lo prepararan. Luis quiso estar al lado de su padre siempre, y entró con él.

Misterio

Los empleados de la funeraria desnudaron el cuerpo de don Luis, y empezaron a limpiarlo. “Lo vamos a bañar antes de prepararlo, le dijo uno de ellos; podrán velarlo dos o tres días, si ustedes quisieran”.

"No va a ser necesario -dijo Luis-, solo déjenlo presentable, como si estuviera dormido". El hombre sonrió, y ya iba a responder, cuando su compañero lo llamó. "Mirá esto" -le dijo, tocando el brazo derecho de don Luis, el que estaba blanco como la cera. "¿Qué es?" "Pues no sé, pero me parece que es la punzada que deja una aguja, y me parece que esta aguja era gruesa..." Se acercó el hombre, y vio el brazo de don Luis. Y justo en el centro del brazo, estaba una herida pequeña, circular y de color rojo pálido. "¿De qué estaba enfermo su papá?" -le preguntó el empleado de la funeraria a Luis, que acababa de ponerse de pie. "De nada... -respondió-. Murió de repente". "¿Pero le inyectaban alguna medicina?" "No, ninguna... Era un hombre sano". "Mire, señor -dijo el hombre, después de unos segundos de silencio, en los que pareció luchar contra muchas dudas-, a mí siempre me gustó eso de ser policía de investigación criminal, pero nunca pude entrar a la Policía, porque mi mamá me decía que era un oficio muy peligroso... Pero aprendí muchas cosas con algunos amigos de la DPI, y a mí, o sea, a mi parecer, esto es la herida que deja una aguja hipodérmica... Y, en mi opinión, y por las muchas cosas que he visto en este trabajo, esta inyección se la pusieron mientras estaba vivo... porque hay un poco de hinchazón, si se fija usted bien con la lupa... Y si usted dice que su papá no padecía de ninguna enfermedad, entonces aquí hay algo que los médicos de Medicina Forense no le están diciendo..." "No le entiendo bien". A Luis le palpitaba el corazón en la garganta. "Y era cierto -dice, mientras desvía la mirada, tal vez para ocultar su dolor-; allí estaba la heridita de una aguja hipodérmica; o sea, de una jeringa. Y yo estaba seguro de que mi papá jamás se puso siquiera una inyección, ni siquiera cuando le daba gripe, porque él creía en los tés y en esas cosas... Entonces, ¿por qué tenía aquella herida allí, en el brazo, sobre la vena, justo donde se unen la vena mediana lateral con la vena mediana medial? Por supuesto, estas cosas me las dijo el muchacho de la funeraria".

Llamada