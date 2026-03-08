Aries y Libra buscan equilibrio, mientras Géminis y Sagitario se llenan de energía y bienestar

Tegucigalpa, Honduras.- Las influencias astrales también favorecen nuevas oportunidades laborales, encuentros familiares y actividades que ayuden a liberar tensiones.

Será un buen momento para fortalecer vínculos, plantearse nuevos objetivos y aprovechar la energía positiva que rodea a varios signos.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Compruebas cómo el trabajo o los estudios absorben demasiado de tu tiempo y te pierdes muchas cosas de tu vida familiar y de lo que ocurre a tu alrededor en general. Si te organizas mejor podrías darle chance a otras cuestiones que te harán más feliz.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Llegan finalmente días de armonía con tu pareja o tus seres queridos, tras una serie de desencuentros que no llevaban a ninguna parte. Sabías que más bien temprano que tarde sería así, pero eso no te ha ahorrado el sufrimiento, así es que toma nota.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Jornada de gran tranquilidad en todo lo relacionado con el amor y las relaciones sentimentales; tus vínculos sociales y familiares también se verán muy reforzados. En lo profesional, cambios a nivel económico que pueden reportarte beneficios salariales.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). No hay nada como un buen reencuentro con las personas queridas a las que has tenido en un segundo plano por culpa de los continuos viajes. Te sentirás muy a gusto compartiendo este día tan feliz con tus familiares y amigos.

LEO (23 julio - 22 agosto). Hoy es un día idóneo para las reconciliaciones familiares o de amistades; si existe algún problema que no ha sido resuelto, desde luego hoy encontrarás la forma de solucionarlo. Visita a un buen masajista para tus afecciones de espalda.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tendrás una buena oportunidad en el trabajo que no puedes desperdiciar; económicamente necesitas mejorar. La intuición te será de gran ayuda para tratar algunos temas complicados. El romance nunca viene mal; déjate seducir por una vez.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Es el momento para abrir horizontes en todos los campos de tu vida, tanto personales como profesionales, los astros los acompañan y especialmente el Sol, que favorece especialmente los viajes y aventuras.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tienes una gran energía mental en estos días, y ardes en deseos de llevar a buen término todos tus planes. Pero tienes que sopesar más tus proyectos, y ver si realmente puedes cumplirlos. No te exijas metas que sabes que exceden tus posibilidades.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Hoy vas a levantarte con muchas ganas de hacer deporte y todo lo que suponga ejercicio físico. Tendrás ganas también de estar al aire libre y de compartir tu tiempo con la naturaleza. Los animales de compañía son muy importantes en tu vida, y hoy especialmente.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La vida pone a tu disposición cosas buenas que tu dejas pasar una y otra vez; tu estado de ánimo pesimista no te permite sacar provecho a la buena estrella que te acompaña últimamente. Acude a tus seres queridos y comparte emociones.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La familia será estos días para los Acuario fuente de buenas noticias, seguramente una boda o la llegada de un niño, lo que puede hacerte reflexionar sobre el tipo de vida que quieres para ti en un futuro no muy lejano.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El día comienza de forma espectacular para las relaciones sentimentales, con preeminencia para la seducción, el juego y la renovación. Las experiencias lúdicas en este terreno serán una constante estos días.