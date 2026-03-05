Horóscopo de hoy mueve las finanzas de Géminis y abre puertas laborales a Leo

Tegucigalpa, Honduras.- Los movimientos planetarios de este jueves configuran una jornada donde lo sentimental y lo práctico se cruzan con una intensidad poco habitual, empujando a cada signo a tomar partido ante situaciones que llevan demasiado tiempo sin resolverse.

Quien espere que las circunstancias se acomoden solas podría llevarse una sorpresa incómoda antes del anochecer.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te plantearás recuperar un amigo del pasado cuyo recuerdo acude a tu mente constantemente en los últimos días. Aunque nunca te pareció demasiado valiosa su amistad, eres incapaz de quitártelo de la cabeza. Controla los continuos cambios de humos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Jornada llena de plenitud en los aspectos emocionales que llenarán tu vida de grandes momentos, pero que puede ser algo conflictiva si tienes intereses que defender. Tu fuerza interior te ayudará a encontrar el equilibrio deseado.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los asuntos de dinero pueden empezar a mejorar a partir de ahora gracias a herencias, testamentos o premios, aunque necesitarás bastantes conversaciones familiares para conseguir lo que es justo para tus intereses.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un suceso inesperado te hará reaccionar ante un hecho que tiene que ver con tu actual relación de pareja y los sentimientos que tienes hacia la persona amada. Necesitarás calma para centrarte y calibrar las posibles consecuencias.

LEO (23 julio - 22 agosto). Mejoran tus perspectivas profesionales; pude surgir una oferta o entrevista que te saque del pesimismo. Los asuntos del corazón van a estar algo alterados. No realices cambios bruscos porque no serían entendidos. Tu salud merece un poco de atención.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El influjo de Plutón, el planeta de la transformación, hace de estos días especialmente favorables a las relaciones sentimentales, tanto a las nuevas como a las que quieras mantener o potenciar.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si nunca encuentras un poco de tiempo en calma para la persona amada, quizá es que no sea tan amada como crees. Párate a meditar unos instantes en tu estresada vida, y piensa qué quieres hacer con tu relación de pareja.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque económicamente no estás en situación de ayudar a nadie, piensa en la mejor manera de prestar ayuda y apoyo a quienes lo necesitan de verdad. Te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Intenta ser más comunicativo con la pareja y solucionarás muchos problemas.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Atraviesas una etapa de conocimiento interior que te dará la fuerza suficiente para manifestar de lo que eres capaz de lograr. Conseguirás todo lo que te propongas y demostrarás que tienes mucho talento. Buen momento para poner al día tus finanzas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las atenciones de la familia colmarán hoy todas tus expectativas de felicidad. Nada que esté fuera de este ámbito te interesará, y conectarás muy bien con las apetencias de niños y mayores. No siempre va a haber malos rollos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Podrías vivir hoy algún encontronazo con alguien de tu familia política, que se está tomando demasiadas molestias en poner a los demás en tu contra. La diplomacia y el saber estar te salvarán de decir cosas de las que podrías arrepentirte.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Cuando parecía que todo iba a caer sobre tu cabeza dejando un cúmulo de ruinas irreparables alrededor, una chispa de energía iluminará el camino para escapar de semejante terremoto. Puede saltar en cualquier momento y cambiará el curso del día.