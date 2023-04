Selección de Grandes Crímenes: El misterio del cadáver calcinado (Segunda parte)

“Eso, si es que algún día alguien le da por abrir la tumba, y me parece que eso no era posible... Pero, los asesinos se desesperaron, y volvieron para que su crimen fuera perfecto”.

“Tal vez no se olvidaron. Tal vez sabían que estaba marcado con la dedicatoria, y, no querían arriesgarse; y, por lo general, un reloj como ese, se puede rastrear fácilmente. A lo mejor creyeron que el fuego lo destruiría”.

Pasaron los meses, y el caso se estancó. Ya estaba casi en el olvido, cuando el detective a cargo recibió una llamada desde Estados Unidos.

“Soy Marie -dijo la persona que llamaba-, la esposa de Carlos Centeno... ¿Me recuerda?”.

“Por supuesto... ¿Cómo está usted?”.

“Muy bien... Y lo llamo porque tengo algo que decirle...”

“A ver”.

“Los hijos mayores de mi esposo viajaron, o sea, que salieron del país un día después de que mi esposo voló a Honduras...”.

“¿Ah sí? Y ¿sabe a dónde viajaron?”.

“No sé... Lo llamo para que usted investigue... ¿Tiene los nombres de ellos?”.

“Sí”.

“Y hay algo más... Una semana antes de viajar, mi esposo habló con su abogado para dictarle un nuevo testamento... En el primero, los hijos mayores eran muy beneficiados... Y, de hecho, al leerse el testamento, ellos se quedaron con el cincuenta por ciento de la fortuna del papá... El otro cincuenta lo dividió entre mis hijos y yo, con la condición de que les dé una mensualidad a sus hermanas en Honduras hasta que ellas murieran...”.

“¿Este fue el testamento que se leyó?”.

“Sí; y el que se cumplió al pie de la letra”.

“¿Y el segundo...?”.

“De ese, solo le dio instrucciones al abogado, y le dijo que lo tuviera redactado para cuando él regresara...”.

“Y ¿sabe usted que dice el segundo testamento?”.

“Sí. Les deja una casa a sus hijos mayores, y suficiente dinero para el menor, el que padece de síndrome de Down. Pero, de dinero, no les dejaba nada a sus dos hijos... A los mayores, quiero decir... El ochenta por ciento de todo era para mí y mis hijos... Es lo que me comentó el abogado”.

“¿El abogado les dijo a todos que había un testamento sin firmar, el día en que se leyó el primero?”.

“Sí; pero, a nadie le interesó, porque no estaba firmado”.

“Y ¿hay forma de que los hijos mayores de su esposo hubieran sabido de este nuevo testamento... antes de que él viajara a Honduras?”.

“No lo sé. Tal vez...”.

“¿Sus hijastros conocen a alguien cercano al abogado de su esposo?”.

“Es posible”.

“¿Cree usted que alguien cercano al abogado les dio la noticia?”

“No lo sé... Tal vez el mismo abogado... No sé...”.

“Bien... Usted dice que sus hijastros viajaron, o sea, que salieron de Estados Unidos...”.

“Sí; al día siguiente”.

“¿Cómo lo supo?”.

“Fue hasta ayer que me di cuenta... Una de las maestras del niño con síndrome de Down me lo comentó...”.

“¿Por qué? ¿Qué sabía ella?”.

“Es que el niño tiene una camisa, una camiseta, playeras, como les dicen, y en el frente tiene grabado:

“Alguien que me quiere mucho me trajo esta camisa de Nicaragua”. Y a la maestra le gustó la camisa, y le preguntó por ella... Y él le dijo que su hermana se la había regalado... ¿Cuándo? No sé; pero la camisa se ve nueva, según lo que me dijo la maestra”.

“Entonces, sus hijastros viajaron a Nicaragua...”.

“Un día después de que salió mi esposo”.

“Es una excelente información. Vamos a pedir ayuda a Migración de Nicaragua”.