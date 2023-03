Selección de Grandes Crímenes: Una pasión insaciable

Murió doña Tila, y el tiempo no se detuvo. Se casó Julio, y enamorado, no veía mujer más bella que Lucrecia. Y es que, en verdad, era bonita. Una trigueña hermosa, de pelo largo, cara fina, ojos color miel y sonrisa agradable, que mostraba su amor por su esposo a cada momento.

“Don Julio -le dijo al muchacho una de las viejas sirvientas de su mamá-, fíjese que desde esta mañana Tilita salió de la casa, y son estas horas, y no ha regresado”.

“¿Cómo dice, Nana? -le preguntó Julio-. Y ¿usted sabe a dónde fue?”

“No, mijo, si la última vez que la vi fue anoche, cuando le llevé la taza de leche con canela para que se durmiera... Y hoy, que la estaba esperando para el desayuno, no apareció... La fui a buscar a su cuarto, y nada. La cama estaba desarreglada, señal de que durmió allí; pero, lo que es esta hora, no ha regresado... Me dijo que iba a ir a la iglesia temprano, pero usted sabe que siempre voy con ella, y a mí me dijo doña Juana que la niña no fue a misa hoy... Y por eso estoy preocupada”.

“¿Ya la llamaste al teléfono, Nana?”

“Ay, mijo, usted sabe que yo no sé de esas cosas...

”Julio la llamó. Su teléfono estaba apagado. La llamó varias veces más, y lo mismo. A eso de las ocho de la noche, Julio llamó a la Policía.

“Mire, señor -le dijo el encargado de turno-, si su hermanita se desapareció esta mañana, no podemos hacer nada. La ley dice que se da por desaparecida a una persona hasta las veinticuatro horas en que no se sabe nada de ella... Así es que tenemos que esperar... Si mañana no aparece, entonces, venga a las oficinas de la Policía, a Nacaome, y pone la denuncia, y nosotros le vamos a ayudar... Pero antes de las veinticuatro horas no podemos hacer nada”.

