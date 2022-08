Grandes Crímenes: Misterio en la habitación 21 (segunda parte)

“Sí... Un amigo de la empresa de celulares me dijo que fue de este número... pero está registrado con un número de identidad que ya no existe”.

“La última vez que lo vieron fue al salir de su oficina, después de que recibió una llamada. Eran las once y cuarenta y cinco de la mañana. Le dijo a su secretaria que iría a almorzar, pero no le dijo con quién. Y la muchacha dice que iba tranquilo, como si nada le preocupara”.

Los técnicos de inspecciones oculares son gente preparada para encontrar hasta el menor indicio que pueda llevar a la solución de un delito. Son expertos, bien motivados, pero mal pagados, por desgracia. Uno de ellos estaba contento. Había encontrado virutas de aserrín en la parte de atrás del Hyundai Elantra de Luis. Eran dos, pero idénticas a las que encontraron en el motel y en el cuello de la víctima.

“Esto dice —exclamó Gonzalo, mostrando una repentina alegría— que el asesino preparó su crimen. Traía ya el torniquete, que preparó con un pedazo de escoba en alguna parte. Luis fue por él, él ya traía en alguna bolsa, en un maletín, o en una mochila el instrumento de muerte... De eso podemos estar seguros”.

“Pero, ¿en qué momento sedó a Luis? ¿En qué momento lo drogó de tal forma que no pudiera defenderse? Y, ya drogado, ¿subió por su propio pie al segundo piso donde está la habitación del motel?”.

“Creo que es sencillo, amigo; tal vez la persona, con algún cuento, o alguna historia extraña, atrajo a Luis hasta ese lugar, donde no hay cámaras, no para que la Policía no viera el carro, sino para que no lo vieran a él. Allí, lo esperaba el asesino, y tenía para él alguna bebida, que seguramente está en el estómago y en la sangre de Luis, por lo que le pido que le diga al forense que busque alguna droga potente... Luis la tomó, con confianza. Y en algún momento, se sintió mal, ya no pudo manejar, y la otra persona tomó el timón...”

Hizo Gonzalo una pausa.

“¿Revisaron las cámaras de la entrada por la carretera de Olancho?”

“Sí, pero no tenemos nada”.

“¿Las cámaras por la carretera del barrio El Chile?”

“Sí... El carro aparece hacia el norte, entra en el motel, y las cámaras del motel lo graban... Esto es a las... 12:27... Sale a la 1:21 de la tarde, cincuenta y tres minutos después...”

“Tiempo suficiente para matar a alguien, y para preparar la escena...”

“Explíquese, abogado”.

“Pues, la persona que llevó a Luis hasta el cuarto es alguien fuerte, tanto como él. Después de entrar al motel, no se ve nada. El que entra queda aislado de toda mirada. Sacó a Luis, adormilado, o sedado por completo, y lo subió, con alguna dificultad, porque las gradas son empinadas y el camino es estrecho. Lo tendió en la cama, volvió por sus cosas, o sea, por el torniquete y la crema, tal vez por el condón, desnudó a Luis, lo puso boca abajo, se masturbó, untando su mano con crema, dejó tirado el condón para que la Policía lo encontrara, pero se dio cuenta que tenía mucha crema en la mano y se limpió con la toalla; tal vez esto no fue suficiente y se fue a lavar... Allí está la prueba de que Luis no era homosexual... Luego, el asesino bajó, llevándose todo, menos el anillo y el reloj...”

“¿Por qué no se los llevó?”

“Pues, porque él sabía que son cosas valiosas, que dejan huella, que no se pueden vender fácilmente, y porque no era el robo su objetivo. Era la muerte de Luis”.

“Pero, ¿por qué?”

“Sencillo. Si nos preguntamos ¿a quien beneficia su muerte? O ¿quién se vería afectado con algunas acciones de Luis? Entonces, tenemos más cerca al asesino”.

