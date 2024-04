Mamá de Angie Peña: “Sospecho que policías y jueces estaban confabulados”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Asegurando que con el cambio de fiscal general se esclareció mejor el caso de su hija y exigiendo la creación de un comité de apoyo y búsqueda se pronunció Michelle Melgares, madre de la joven Angie Peña, en relación a las últimas informaciones en torno a su caso.

A criterio de Melgares, con el cambio de fiscal (ahora Johel Zelaya) el caso de su hija se ha estado esclareciendo y la explicación de su desaparición apunta a un secuestro por parte de una red de trata de personas como principal hipótesis.

“Las mismas personas que me acompañaban a mí tienen que estar involucrados en el caso de mi hija, los mismos policías, jueces, en fin, hasta ahora que hubo el cambio de fiscal es que ya se hacen detenciones cosas que nosotros ya lo sabíamos antes”, declaró Melgares.

Al ser consultada sobre su declaración de la supuesta confabulación de autoridades de Roatán en la desaparición de su hija, aseveró que la hipótesis de un “accidente” era la que salía a relucir en las primeras investigaciones del caso.

“Cada vez que yo me bajaba de un avión, cada vez que yo iba con ellos a buscar ayuda me decían ‘fue un accidente’, esto sucedió de esta forma, el investigador en ese momento que tenía el caso de Angie, el cada vez que yo iba para que me solucionara”, declaró Melgares.

Asimismo y al igual que organizaciones de derechos humanos exigió la creación de un comité de apoyo con el fin de respetar el derecho e las mujeres y desarticular redes de trata de personas.

“Exijo un comité de apoyo y búsqueda de mi hija Angie Peña, como lo establece la demanda. Gracias por unirse a la causa. Es primordial abordar este tema y que se cumplan los derechos de las mujeres en Honduras”, declaró Melgares.