Selección de Grandes Crímenes: Misterio en la habitación 21

Pachico, el H-3, Galdámez, La española, Wilfredo Rubio, César Ruiz, Enrique Ávila... en fin, una legión de policías que siguen siendo la mejor referencia de la investigación criminal en Honduras, y que han sido olvidados injustamente, a pesar de que su huella positiva no se borrará jamás. Y todos estaban dirigidos por un hombre sencillo, de aspecto común, voz achaparrada y que se conducía siempre con suprema humildad. Este hombre es Gonzalo Sánchez Picado, cuyo cerebro es una máquina de pensar, un criminalista nato que veía en cada caso un reto a superar, y en cada criminal a un depredador que debía ser separado de la sociedad. Y para eso estaban ellos; no solo para ayudar a la justicia, sino para reivindicar a las víctimas.

A Luis lo encontraron muerto en la habitación de un motel. Estaba tendido boca abajo, sobre la cama. Cuando la empleada del aseo lo vio, se acercó, extrañada, por aquel bulto que estaba cubierto con la sábana roja, y que no se movía. Con temor, quitó la cobija, y lo vio. Tenía el calzoncillo a media pierna, los calcetines puestos y un lazo alrededor del cuello. Y este lazo tenía un pedazo de madera enrollado sobre la nuca. Se trataba de quince pulgadas del palo de una escoba. La mujer avisó al administrador del motel, y este llamó a la Policía. No tardaron en llegar los detectives de delitos contra la vida.

Mientras los detectives hacían su trabajo, entrevistando a los empleados del motel, a los padres, a la novia y los amigos de Luis, el detective a cargo del caso recibió una llamada.

“¿Qué tenemos?” -preguntó.

“Tenemos el Hyundai gris de la víctima” -le respondieron.“¿Qué tipo de Hyundai es ese?”

“Un Elantra nuevo, o casi nuevo, placas número...”“¿Dónde lo encontraron?”

“En la carretera vieja a Olancho, en un lugar solitario. Está con llave...”“Que nadie toque nada... Ya va a llegar el equipo de inspecciones oculares”.

“Entendido, señor”.

“Decime una cosa...”

“Diga”.

“¿Se puede ver algo adentro del carro?”

“No, señor; los vidrios están polarizados... No se ve nada”.

“Está bien”.

El agente se volvió al padre de Luis.

“Señor -le dijo-, encontramos el carro de su hijo, abandonado en la carretera vieja de Olancho... Permítame una pregunta... Por casualidad, ¿tenía su hijo un duplicado de la llave del carro?”

Cindy fue la que respondió.

“Yo tengo una, señor; me la dio Luis por si en algún momento necesitaba de su carro... Y siempre la llevo en la cartera...”

“Entonces no será necesario forzar las puertas”.

En ese momento, el encargado del equipo de inspecciones oculares llamó al detective.

“Creo que aquí hay mucho que ver” -le dijo.

“Ajá, explicame”.

“La escena del crimen está limpia, podríamos decir. No hay huellas digitales, solo tenemos el condón con semen, y no hay nada más...”

“¿Cómo así?”

“Véalo usted, señor... No hay ropa, zapatos, celular... nada... Solo tenemos el calzoncillo y los calcetines de la víctima. No hay latas ni botellas, no hay colillas de cigarro, y los muchachos no encuentran huellas digitales en los llavines de las puertas, ni en el baño, ni en el espejo... De las dos toallas, solo una fue usada, y está húmeda... Nada más”.

“Entonces, bien podemos deducir que el asesino atacó a la víctima a traición, tal vez después de tener relaciones, y que lo hizo para robarle...”

“Tal vez... Pero, si se llevó el celular de la víctima, la billetera, la ropa y los zapatos, ¿por qué no se llevó el anillo y el reloj Rolex que la víctima tiene en la muñeca izquierda?”.

“Ese es un buen punto... Es posible que el asesino se pusiera nervioso y que, en su afán por salir rápido de la escena, se le olvidaran esos dos detalles, que, al fin de cuentas, serían más valiosos que cualquier dinero que la víctima hubiera tenido en su billetera”.

“Es posible”.

“Creo que tenemos algo más” -dijo, de pronto, uno de los técnicos de inspecciones oculares.

“¿Qué es?”

“Aserrín”.

“¿Aserrín?”

“Sí, señor; aserrín... Tenemos unas migajas aquí...”

El técnico estaba de rodillas a un lado de la mesita derecha, y con una pinza recogía unas pequeñas volutas de lo que parecía ser aserrín. Eran tres, pequeñas, de color beige. Entonces, se puso de pie, fue hacia el cadáver, y comparó una de las pequeñas volutas de madera con la parte aserrada del palo del torniquete.

“Vamos bien -dijo el detective-; creo que tenemos algo”.

Eso fue todo.

“Bueno -dijo, poco después, cuando los técnicos le dijeron que no había nada más que hacer en la habitación-, creo que ya no hay mucho que ver aquí... Vamos a ir al lugar donde está el vehículo. Tal vez allí encontremos huellas, o algo que nos ayude a desenredar el caso”.

“El fiscal dice que ya podemos levantar el cuerpo”.

“Entonces, hay que dejar que trabaje la gente de medicina forense”.

