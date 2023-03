Selección de Grandes Crímenes: Las verdades incómodas

Ya no importan los números -me dice el general-; ya no importan las víctimas. Hoy masacran a varias personas en una calle de Comayagüela, mañana a muchas más en una carretera oscura y solitaria; en la tarde, un criminal le quita la vida a balazos a un hombre y a un perro, y un salvaje quema viva a su esposa, en un ataque de celos... ¡Y, en medio de todo esto, le exigen al ministro Sabillón que resuelva todo este desastre en setenta y dos horas! ¿Ha visto usted ingenuidad más grande, Carmilla?”En la televisión pasan las imágenes de los entierros; la tristeza se siente, se siente el dolor, un dolor que será eterno.

Pero, ahora, vuelven las avionetas cargadas de droga, y esto genera más violencia, más muertes, más miedo...”Hace otra pausa, bebe un poco de té, y agrega:“Y el crimen organizado no descansa. Allí tenemos muchachos trabajando con las uñas contra el crimen cibernético, contra los fraudes electrónicos, contra los depredadores de niños y niñas que andan a montones por internet.

Tenemos policías buscando a violadores en serie, a sicarios, a traficantes, pero los resultados que tenemos son menores cada vez, porque no hay dinero. ¡No entendés que no hay dinero? ¿Cómo puedo explicarte que no hay dinero? ¡Conseguílo vos, pues!”Se ríe, pero de vergüenza; porque de vergüenza también se puede reír.“Ochenta millones para Venezuela -exclama-, pero no hay medicinas en los hospitales.

¡Qué bonito!” “Ese es un tema que no se toca en esta sección, general -le digo-; es Selección de Grandes Crímenes”.“¿Y es que no es un crimen tener a millones de enfermos pobres sin medicinas mientras ellos derrochan el dinero a manos llenas? ¡Claro que es un crimen! El crimen más cruel de los últimos tiempos”.