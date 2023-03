Selección de Grandes Crímenes: La herencia maldita

“A vos te tocó la mejor parte de las tierras -le dijo Justino a Clemente-; como siempre has sido el favorito de la vieja”.

Un día, don Jacinto le dijo a su esposa que estaba pensando heredar en vida a sus dos hijos. Él estaba cansado, viejo y enfermo, y no quería que al final quedaran pleitos entre los hermanos. Doña Clara estuvo de acuerdo, y así se hizo. El padre llamó a sus hijos y les repartió lo que tenía. Tierras, cañeras, ganados, milpas, lagunas de tilapias, ovejas, camiones... en fin, todo. Y él quedó satisfecho. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer las diferencias entre los hermanos. Al principio fueron solamente quejas.

“¡Ah sí! Y ¿qué respeto me mostraron a mí? Me dieron los guamiles, donde no crece nada, y hay que secar esas lagunas...”

“Pero vos tenés agua del río...”

“Y con los animales hicieron lo mismo. A mí me dieron los más flacos...”