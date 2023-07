Selección de Grandes Crímenes: El hombre que se equivocó de cuarto

“No dije nada ante el juez -dice, de repente, después de soltar un suspiro largo y doloroso-; no quise defenderme, y por esas cosas absurdas de la justicia, me pusieron un abogado público. A mí no me importaba. Todo me acusaba, y tampoco me importaba. Lo que más me dolía era que me había equivocado de cuarto, y, lejos de dolerme el hecho de que iba a estar en la cárcel el resto de mi vida, lo que más me dolía era que todo fue en vano, y que me llevé de encuentro a un inocente. Bueno, a dos inocentes. Aunque, en realidad, cuando me pongo a pensar en esto en las noches en que no duermo, creo que fue una fuerza poderosa fue la que me llevó por el camino equivocado; tal vez para castigar con mi mano algo que hasta ahora no puedo entender”.

“Pues, sencillo -me dijo él-; activá el GPS del carro que le compraste, y allí no vas a tener pérdida. Siempre vas a saber a dónde es que va”.

“Ay, hermano -me dijo Julián, mi hermano mayor-, estas cosas son dolorosas, pero, aunque duelan, tienen que comprobarse bien primero, para no cometer un error”.

Por eso fue que me resigné, pero sin tragarme eso de que debía perdonar y dejarla sin castigo. Eso jamás, porque la traición es horrible, y más cuando uno ha sido bueno, y más cuando uno ha tratado de ser lo mejor... Además, en la Biblia está claramente descrito lo que sucede ante una traición de ese tipo: Los celos son la ira del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Y yo empecé a planificar mi venganza. Claro que sí. ¿Por qué iba a dejar que se burlara de mí solo porque sí? Pero, como imbécil que soy, quería estar seguro.Y es que, a veces, me imaginaba que eran cosas mías, que era que yo me imaginaba cosas...”.

“Yo sabía que ella me engañaba desde hacía unos tres meses. Desde ese tiempo empecé a notarla rara, peleaba conmigo, se enojaba por cualquier cosa, salía a la calle más pintada que un payaso de feria, y ya no se dejaba tocar... Y si aceptaba, era por compromiso. Y uno de hombre entiende bien esos cambios en su pareja. Pero, imbécil como soy, trataba de agradarla, dándole más dinero, y hasta comprándole un carro nuevo. Pero, ya era inútil. Ella no cambió en su forma de tratarme. Y ahora pasaba solo con el teléfono, lo tenía con clave, y solo era misterios.

Después de un largo silencio, Merlo siguió diciendo: “Yo creo que el diablo siempre se mete en los asuntos de los humanos... Y como nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias pasiones, por nuestros propios deseos, y no nos ponemos a reflexionar en las consecuencias de nuestros actos, pues, allí vamos, como toro al degolladero... Pero, lo que yo sentía era incontenible. Me dolían mis dos hijos, me dolía ella, porque la había amado con todo mi corazón, pero yo a ella no le importaba, y tenía que seguir adelante...

Así es que ese día, a eso de las diez de la mañana, mi celular sonó tres veces, señal de que mi esposa había salido de la casa, y empecé a seguirla con el GPS. Manejó varios kilómetros, desde la casa donde yo la tenía como una reina, y llegó a un centro comercial. Allí esperó cinco minutos. Lo tengo bien medido. Y de allí salió hacia el aeropuerto, y después, a la salida del sur. Fue cuando yo ya no me pude contener. La iba siguiendo con el GPS, y ese aparato me llevó a un motel. Entré, pagué, y estacioné mi carro frente al cuarto que me indicaba el GPS. No me importó, y después de correr la cortina, vi que era la Kia de mi mujer la que estaba en el estacionamiento. Subí hecho una fiera, con la pistola en una mano. Ya le había puesto el silenciador.

El corazón se me salía por la boca, y sudaba helado; tenía la garganta reseca, y me temblaba todo, de pies a cabeza; pero no iba a dejar a aquella miserable sin castigo. Así que, cuando subí la última grada, abrí la puerta golpeándola con el hombro, y entré. Y, ciego de ira, levanté la pistola. Ante el ruido de la puerta al romperse, los dos se asustaron. Hice el primer disparo, y el hombre se lanzó sobre mí; hice el segundo disparo, y los gritos de la mujer se escucharon por todos lados”.

Un nuevo silencio. Merlo lloraba. Sus mejillas, rojas, estaban empapadas en llanto. Pero era llanto de ira.

“No sé en qué momento el hombre salió del cuarto -añadió, en voz baja-. Pero allí quedaba ella, cubriéndose con una sábana. Y le disparé tres veces. Y tres veces más... La maldije, y la dejé allí. La sábana se empapó de sangre, eso lo recuerdo bien, y ella ya no se movió... Después, salí del cuarto y bajé las gradas de dos en dos, con la pistola en la mano. Me subí a mi carro, y me fui de allí a toda velocidad... Pero, todo estaba grabado... Y a la Policía no le fue difícil saber quién era el asesino”.

+: Grandes Crímenes: Los demonios del Señor