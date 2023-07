Selección de Grandes Crímenes: El hombre que se equivocó de cuarto (parte I)

“Tiene muchos años de estar preso -me dijo el policía penitenciario que me contó su caso, a grandes rasgos-, y sabe que allí se va a morir porque su condena es como si fuera cadena perpetua”.

Entrar a la penitenciaría no fue ningún problema. La mayoría de los policías me conocen, y el director había dado orden de que yo entrara siempre por el portón principal. Allí, hacía mi primera estación. Conversaba con los guardias, los invitaba a comer tamales, pizza o refrescos, y les dejaba siempre para el almuerzo o la cena. Y es que, como ellos me decían, “El policía penitenciario gana una papada, Lic.” -Me dicen, hablando uno después del otro. “Juan Orlando fue el que nos aumentó... ¿Se acuerda que usted nos ayudó denunciando la calamidad en la que vivíamos los policías penitenciarios? Pues, el aumento nos sirvió de mucho, pero, así como está de cara la vida, el dinero no ajusta nunca”.

“Es cierto, Lic.; aquí uno tiene que ver como se rebusca -agregaba otro, bajando la voz-, porque uno está lejos de la familia, y con lo que gana, casi todo se va en pasajes... Mire, yo tengo que ir hasta la frontera con Nicaragua para ver a mi esposa y a mis hijos, que viven con mis viejitos; y otros van a La Paz, a Colón, a Ocotepeque... Y por eso es que aquí uno ve, y es como si no haya visto nada; uno oye, y es como si no haya oído nada... Y hasta los mismos militares no oyen, no ven y no hablan, porque aquí hay que ponerse vivo, o los toros que supuestamente cuidamos, nos ponen una diana en la cabeza... Y esa gente no juega”.