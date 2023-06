Selección de Grandes Crímenes: Las puertas del infierno

Las que corrían buscando refugio recibían las balas en la espalda, y caían de bruces, agonizantes, clamando a Dios con lo que les quedaba de fuerza. Entonces, las asesinas se acercaban a ellas, y les disparaban de nuevo, hasta que dejaban de moverse. La sangre brotaba de las heridas, hasta que el corazón se detenía. Pero había algo más. La crueldad, el odio, no se habían aplacado todavía. La sed de sangre aumentaba, y no se apagaría fácilmente. Entre dos mujeres levantaron piedras enormes y las dejaron caer sobre la cabeza de las que agonizaban.

-. Nosotras no tenemos armas... Y ellas, las asesinas, tenían fusiles R-15 y pistolas de 9 milímetros... Y se paseaban por los pasillos como si estuvieran en su propia casa... Cómo salieron de su propio módulo es algo que no sé... Cruzaron los pasillos, tenían llaves de los candados, llegaron hasta el Hogar Número 1, y abrieron con llaves... disparando y tirando gasolina, fósforos y papeles encendidos... Y todo se hizo un infierno de repente... Las mujeres empezaron a quemarse, sin poder escapar... Algunas se refugiaron en el baño, pero las siguieron hasta allí, y les dispararon varias veces, las rociaron con gasolina, y las quemaron... Es lo más horrible que he visto en mi vida... Pero... no es la primera vez”.

Ellos deciden quién vive y quién muere. Y no hay militares o policías que los domen. No hay Julissa ni generales, porque esa gente no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y de esto que le digo hay pruebas.

El Comisionado se levanta de su silla, pensativo.

“Mi general Sánchez es político -dice-, y no tiene nada de operativo. Le corresponde a mi general Aguilar Godoy llevar a la Policía por el mejor camino. Mi general Aguilar Godoy es un buen oficial, una buena persona, y la mayoría confiamos en él... Pero eso no es suficiente para detener la ola de criminalidad que arrasa vidas en Honduras... Y no es culpa de la Policía... Es en la casa donde se forman los valores que definen lo bueno o lo malo que han de ser las personas...

+Selección de Grandes Crímenes: El misterio del cadáver calcinado (Primera parte)

Aunque quiero que mi general Aguilar Godoy tenga éxito, sé que tendrá un trabajo difícil; pero es policía, y el buen policía no se corre ante las dificultades. Por desgracia, sabemos, por el trabajo de Inteligencia de la Policía que se van a dar nuevos problemas en las cárceles... Y ese es el vuelto que anunciaron... Esto no se va a detener con policías militares. No se va a detener quitando a un ministro y poniendo a otro.

No se va a detener hasta que no se separen estos dos grupos, y tengamos policías penitenciarios honrados... lo que me parece imposible, porque con lo que ganan, las tentaciones son fuertes, y se prestan para muchas cosas, como meter fusiles y hasta granadas a las cárceles... Y el gobierno de doña Xiomara ya no tiene tiempo para llevar la paz a los centros penales...

La fuerza no sirve, porque, a la fuerza de los militares y de los policías se opone el dinero, y mucho dinero... Y en las cárceles hay un dicho: Jura que no se vende, debe ser eliminado”.Mientras tanto, cuarenta y seis mujeres fueron asesinadas sin compasión...

Y, como dijo la hija del general Sabillón: “La historia se repite”. Y se repetirá muchas veces más. Y el que no crea esto, que revise el pasado... Las cárceles de Honduras siempre han sido un infierno que no se apagará jamás... Y el que entre allí, debe perder toda esperanza.

ES DE INTERÉS: Selección de Grandes Crímenes: El misterio del cadáver calcinado