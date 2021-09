Indyra Mendoza, hondureña entre las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sus más de 20 años de preparación y lucha por los derechos humanos del colectivo LGBTQ+ recibieron su recompensa. Recientemente la hondureña Indyra Mendoza Aguilar fue nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo este 2021, según la revista Time.

La activista Claudia Spellmant, quien huyó de Honduras por amenazas y atentados, también recibió el mismo reconocimiento. Ella realizó un importante papel en el caso de Vicky Hernández, una mujer transgénero que fue asesinada, a los 26 años, durante el golpe de Estado de 2009.

12 años más tarde, en junio de 2021, un equipo legal impulsado por Mendoza logró que declararan culpable al Estado hondureño por la muerte de Hernández. En consecuencia, las dos hondureñas engalanaron la famosa y esperada lista de la revista estadounidense gracias su perseverancia e insistencia en tan polémico caso.

LEA: Forbes reconoce a emprendedora hondureña como 'promesa de negocios 2021'



EL HERALDO se contactó con Mendoza, quien compartió sus primeras impresiones al recibir la noticia. "Es increíble estar dentro de este listado, para mí fue una súper sorpresa", dijo la hondureña. "Es bonito sentir este reconocimiento internacional no solo por lo que hemos hecho hace más de 20 años sino por el caso de Vicky Hernández, una sentencia épica e importante", agregó.

El nombramiento de las hondureñas se oficializó el pasado miércoles 15 de septiembre, donde reconocidos artístas, líderes sociales, empresarios y personas que cambian positivamente el mundo resaltaron junto a Mendoza y Spellmant.

La publicación normalmente se hace en mayo, pero a causa del covid-19 se retrasó unos meses más, por lo que la espera mantuvo en ascuas a diversos sectores mundiales.

Además de las hondureñas, TIME incluye en su lista al príncipe Harry y Meghan, al duque y la duquesa de Sussex, a los políticos estadounidenses Joe Biden, Kamala Harris y Donald Trump. También a Britney Spears, Dolly Parton, la cantante Billie Eilish y el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

My latest for @TIME is a tribute to our partners on the Vicky Hernández case, two incredible women who changed the course of LGBTQ+ rights in Latin America.



Congratulations to Indyra Mendoza of @CATTRACHAS and @ClaudiaSpellma2 on making the #TIME100 list. https://t.co/xMXFVcSqtS