Música, cine y deporte: las 10 celebridades más buscadas en Google este 2025

El 2025 estuvo marcado por la música, el cine, la televisión y las redes sociales, y las búsquedas en Google reflejaron quiénes captaron la atención del público.
Taylor Swift. La cantante estadounidense volvió a encabezar las búsquedas en Google en 2025 gracias a su impacto global, sus giras multitudinarias, su compromiso matrimonial y su constante presencia en la conversación mediática.
Bad Bunny. El artista puertorriqueño se consolidó como una de las figuras latinas más influyentes del mundo. En 2025, su música, presentaciones y decisiones personales lo mantuvieron entre los nombres más buscados, reafirmando su alcance más allá del mercado latino.
Drake. El rapero canadiense se mantuvo como uno de los nombres más consultados gracias a nuevos lanzamientos, colaboraciones y controversias que lo mantuvieron en el centro del foco mediático durante 2025.
Ariana Grande. Cantante y actriz, Ariana Grande fue tendencia constante en Google debido a sus proyectos musicales y su regreso al cine con Wicked. Su versatilidad artística y su enorme base de seguidores impulsaron millones de búsquedas a lo largo del año.
Billie Eilish. Con una carrera marcada por la innovación y la autenticidad, Billie Eilish despertó un alto volumen de búsquedas en Google, impulsada por su música, giras y una fuerte conexión con las nuevas generaciones.
Lady Gaga. Ícono del pop y del cine, Lady Gaga volvió a ser una de las celebridades más buscadas del año. Su capacidad para reinventarse, junto con sus proyectos musicales y actorales, mantuvo su nombre entre los más consultados a nivel global.
Shakira. La cantante colombiana continuó siendo una de las figuras más buscadas en Google en 2025. Su música, presentaciones y vida personal generaron interés constante, reafirmando su estatus como una de las artistas latinas más influyentes del mundo.
Selena Gomez. Cantante, actriz y empresaria, Selena Gomez destacó entre las celebridades más buscadas gracias a su trabajo en televisión, nuevos proyectos musicales y su soñado matrimonio con Benny Blanco.
Justin Bieber. El canadiense siguió despertando curiosidad entre el público, ya sea por su música, apariciones públicas o vida personal. Su nombre se mantuvo como uno de los más buscados dentro del entretenimiento global.
Cristiano Ronaldo. Aunque su carrera se desarrolla en el deporte, la enorme influencia mediática de Cristiano Ronaldo lo mantiene entre las figuras del entretenimiento más buscadas en Google. Su vida personal, negocios y apariciones públicas generan interés más allá del fútbol.
Elon Musk. Y en el apartado tecnológico, el magnate fue nuevamente mediático por noticias de su rubro y proyectos empresariales.