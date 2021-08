Andrea Hernández, la presentadora hondureña que pone en apuros a los funcionarios con sus preguntas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ya casi cumple seis años de ser presentadora, resplandece por la excelente profesional que es y, también, ha alcanzado la cima del éxito siendo la imagen de reconocidas marcas. Andrea Hernández, nos otorga esta entrevista en la que nos revela cuál es su mayor miedo, nos comparte sus logros, dialoga de su faceta como mamá y nos lleva por un corto, pero nostálgico viaje hacia su infancia.



Nació y creció en Tegucigalpa. Una ciudad bulliciosa y en la que cualquier turista puede perderse con facilidad. Su niñez “fue lo mejor”. Con mucho orgullo -y seguramente con una enorme sonrisa en su rostro- Andrea, quien cumplirá 30 años el 27 de octubre, recuerda que siempre estuvo rodeada del amor y apoyo de su familia. “A pesar de las limitaciones económicas, siempre recibí lo mejor de ellos. Fui muy feliz”, nos confiesa.



Autodefiniéndose como una persona sencilla, exigente consigo misma y perfeccionista, la talentosa hondureña abrió las puertas de su corazón a EL HERALDO y dejó fluir su entusiasmo por siempre querer hacer su trabajo con excelencia. A continuación la entrevista completa.

¡Conozca a Andrea Hernández junto a nosotros!

¿Cuál es tu profesión? ¿Sos abogada?

Sí, yo estudié leyes.



¿Cómo inicia tu carrera en el mundo de la televisión?

La verdad es que ambas profesiones tienen mucho en común, sobre todo el análisis de los temas, es mucho más fácil si conoces la ley. Pero la verdad es que alguien me dio una oportunidad. Recién nacida mi hija me dijeron ‘y vos por qué no haces televisión’, me dijo Raúl Valladares en ese entonces. Entonces yo dije ‘no sé si me guste’, pero tenía un blog en ese entonces y yo quería promover lo que hacía, al final fui a hacer un casting como simple mortal y me dieron la oportunidad de aprender y aprendí muchísimo. Gracias a Dios tuve gente que me quiso ayudar, que me quiso enseñar o que vio potencial en mí y fue así como aprendí. Así empecé en Canal 11.



¿Cómo te tomás el desafío que te entregó GO TV con “Al Grano”?

La verdad es que fue un reto, pero siento que nadie te va a ofrecer algo como para lo que no sos capaz o no ve la capacidad en vos.



Lo tomé como un gran reto, porque antes estaba Jacky Redondo y yo no buscaba hacer lo mismo que Jacky hacía o imitar lo que ella hacía, porque cada una es distinta, tenemos personalidades distintas. Ellos me decían ´mirá lo que hacía Jacky´, pero yo decía: ‘Yo no me puedo comparar a otra persona’, siento que lo orienté a mi personalidad, a mi toque y al final siempre como el objetivo es hacer las preguntas directas aunque tu invitado no se sienta cómodo, pues tratar de que te responda al grano, ese es el punto del programa.



VEA AQUÍ: Así es Andrea Hernández, el rostro que engalana GO TV



¿Cómo es un día de trabajo en la vida de Andrea Hernández?

Jajaja. ¡Uff! Mi día de trabajo empieza, porque soy mamá, bien temprano y realmente no sé qué se siente levantarse tarde jajaja porque nunca lo hago en la vida.



Empieza siempre monitoreando, viendo noticias, porque trato de estar actualizada todo el tiempo, luego pues me conecto con mi hija a la escuela el tiempo que puedo, luego llego al trabajo y en la oficina somos pocos, entonces aquí nos toca hacer de todo a todos. Si me toca redactar lo hago, trato de apoyar a mis compañeros y a los productores con los temas, me preparo, estudio todos los días para poder sacar los programas adelante, para poder hacer guiones y empaparme de los temas.



¿Andrea se permite desconectarse de la información cuando finaliza el informativo?

Sí, sí. Créeme que es algo que hasta por salud mental, porque lamentablemente la mayoría de las noticias en Honduras son negativas y siento que sí necesito desconectarme y ver por ejemplo programas o series para poder seguir al siguiente día.



¿La persona más difícil que has tenido que entrevistar?

Creo que fue el embajador Thomas Shannon, ha sido la personalidad más importante que me ha tocado entrevistar. Fue antes de que Joe Biden tomara la presidencia y ya se tenía como una expectativa de que él iba a ser un alto funcionario para los países del Triángulo Norte.





Instante en que la presentadora Andrea Hernández de GO TV y el periodista Fernando Maldonado de EL HERALDO entrevistaban al diplomático Thomas Shannon.







Tu experiencia más fea/difícil como presentadora de "Al Grano", no vista desde el personaje más difícil que has tenido que entrevistar, sino como la experiencia que fue tan desagradable que no te gustaría repetir...



Diría que mi entrevista con Francis Contreras. Fue una entrevista complicada, porque mis preguntas son al grano y el concepto del programa es al grano y yo le hacía preguntas directas y él no me daba las respuestas que la gente realmente quiere escuchar.



Su asistente se puso en una postura como a defender la imagen de él, obviamente. No me contestaba y yo tenía que hacer las preguntas cuatro o cinco veces y era súper incómodo, yo sé que mis preguntas son directas y no era como que él no me estaba entendiendo lo que le estaba preguntando, había mucho qué ocultar, había como una predisposición de él hacia mí y sí me llegué a sentir incómoda.



Al final, las preguntas que yo trato de hacer es lo que la gente quiere saber o lo que yo como ciudadana considero que deberíamos saber y si un funcionario no te da respuestas, realmente te está faltando el respeto, porque los funcionarios se deben a la sociedad o al pueblo en general y yo me considero una representante de.



¿A quién te gustaría entrevistar en un futuro?

Me gustaría entrevistar como por algo de admiración a Fernando del Rincón.



Tras entrevistar a personajes reconocidos de la vida política del país, ¿has recibido alguna propuesta indecente de alguno de ellos? ¿qué cosas te han dicho?

Jajaja mira que lamentablemente, sí. Propuestas indecentes de todo tipo. Me han preguntado si soy casada, si soy soltera, me han dicho que soy una mujer muy guapa, me han preguntado si estoy comprometida con alguien o qué hago yo, porque no soy tanto de hablar de mi vida privada.

"Un presentador no debe vivir como lejano a la realidad de la mayoría de la gente"

¿Debe el presentador de un noticiero estampar su personalidad o debe ser la información la que hable?

Siento que debe estampar su personalidad. Tal vez no colocarte de un lado o de otro, ser siempre objetivos, pero cuando por ejemplo se trata de situaciones humanas o de problemas como lo que pasó con los huracanes, tenés que estampar tu sello, tenés que ser empático con lo que está pasando.



¿Se puede innovar a la hora de hacer un informativo?

¡Claro que sí, sí se puede innovar! Se puede, al final, reflejar tu personalidad si algo te molesta, te vas a enojar y tiene que ser algo espontáneo. Siento que ya no estamos en televisión como para fingir perfección o para faltarle el respeto a la gente.





Andrea es abogada y le interesa seguir formándose en su área, sin embargo, no descarta estudiar periodismo en un futuro.







Desde tu punto de vista, ¿qué le hace falta a la televisión hondureña?

Le hace falta credibilidad, le hace falta transparencia, le hace falta humanismo, porque aquí se comparte imágenes de niños, a veces sin censura, aquí se comparte el asesinato de mujeres y se hace echándole la culpa a la mujer. Le falta muchísimo respeto hacia el televidente.



¿Te considerás un referente en el periodismo?

La verdad es que siento que todavía me queda muchísimo que aprender, pero ojalá hubiera más periodistas valientes y comprometidos con la verdad que se atrevieran a hacer las preguntas como son.



¿Te gustaría estudiar periodismo para ejercer con propiedad la carrera o incursionar en otros ámbitos que la formación académica te abre: prensa escrita, web, radio?

Fíjate que sí, pero también me interesa muchísimo seguirme formando en mi área, pero no descarto. Yo nunca voy a dejar de estudiar, porque al final eso es lo que hace que te dirijas a la gente con el respeto que se merece y con el conocimiento para poder hablar de los temas como la gente se merece.



Tenés una hija de corta edad, te vemos en los noticieros de GO TV, sos la imagen de varias marcas y sos la cara de “Al Grano”, ¿de dónde saca el tiempo Andrea Hernández?

Pues madrugo mucho y me acuesto muy tarde para poder ajustar el día. Levantarse temprano ha sido para mí lo mejor, porque hace que mi día tenga más horas. Trabajo los fines de semana, porque tal como lo mencionas soy imagen de varias campañas de tiendas, de marcas grandes, entonces prácticamente todo mi tiempo trabajo, pero sí trato de encontrar el balance entre lo que le voy a dedicar a mi familia y dedicárselo bien, de calidad.



¿Ser madre te ha hecho cambiar el orden de prioridades?

Realmente a mí, ser madre me impulsó, me dio como esa razón por la cual tengo que lograr las cosas y por la cual yo me pongo plazos para lograr las cosas, entonces sí, obviamente yo no soy la prioridad ahora, sino que es mi hija y su bienestar, pero trato de lograr mis metas, porque al final es el ejemplo que ella va a ver.





Andrea Hernández es imagen de reconocidas marcas desde hace muchos años.







¿Qué es lo que más te gusta de tu rol como presentadora?

La interacción con la gente. Yo creo que eso no todos los presentadores lo han entendido. Existe esa oportunidad a través de las redes sociales de que la gente te responda preguntas, consultarle a la gente cómo se siente respecto a tal situación y poder también leer los comentarios que ellos tienen para uno. Me llena muchísimo que me digan que respetan mi trabajo, porque realmente al gremio en general, la gente lo ataca a través de redes sociales. Entonces siento como que ahí se ha perdido el respeto hacia los periodistas, pero a mí jamás una persona, ni siquiera a través de redes sociales, me ha dicho algo negativo.



¿Y lo que menos?

Lo que menos me gusta es informar injusticias. Informar cómo la gente se ve afectada por la ineficiencia del trabajo de algunos.



Además, Andrea es modelo, ¿Cómo surge? ¿Siempre fue un sueño?

Jajajaja no, la verdad es que yo soy muy alta, entonces en esos años de adolescencia y ya un poco más grande, ahorita joven, llegué a sentirme incluso acomplejada por mi altura y en ese momento empieza a realizarse eventos de moda en Honduras y resulta que mi altura era la perfecta para poder hacerlo jajaja. Fue como una coincidencia, pasó en el momento que tenía que pasar y eso me ayudó muchísimo a sentirme confiada con cómo soy y a aceptar todo lo que soy.





El convertirse en mamá la impulsó a fijarse plazos para lograr las cosas.







¿Y para vos qué es la belleza?

La belleza es algo subjetivo. Lo que para mí es bello, probablemente para otras personas no y al final la belleza es un estándar, tal vez, que hay que ir cambiando poco a poco porque todas y todos tenemos algo bello de alguna manera. Entonces ya los estándares como que hay que irlos eliminando y empezar a aceptar lo que cada uno es, abrazarlo y amarlo.



¿Cómo manejás el ser una figura pública y el reconocimiento?

Yo siento que soy igual, sencilla. Creo que figura pública o no, sigo siendo la misma persona. No siento que hayan cambiado cosas en mí.

Las cortitas...

¿A qué persona admirás?

A mis padres, muchísimo. Por el esfuerzo que hicieron con sus hijos, por siempre estar preocupados de que fuéramos personas de bien y por los sacrificios que hicieron.



¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Creo que la felicidad perfecta para mí, también depende con los ojos que veas lo que es felicidad para cada uno. Aprendí a valorar los momentos en que, por ejemplo, estoy en la playa con mi familia, en que nos reímos, compartimos juntos, eso es la felicidad para mí. No lo asocio a cosas materiales, sino a momentos, experiencias y a vivencias.



¿Cuál es tu mayor miedo?

Mi mayor miedo es perder un ser querido. Siempre me preocupo porque estén bien, si se enferman soy súper cuidadosa. Perder un ser querido sería lo peor.



¿El mundo es cruel?

Jajajajaja sí, jajajajaja. Sí lo es, sí lo es. Esa frase me salía espontánea y al final hasta me representa jajajaja. Siento que así como hay gente muy buena, muy desinteresada con buen corazón, que se preocupa por el otro, por el prójimo y que ayuda sin ningún tipo de interés, también hay gente que es muy mala y que si te puede hacer daño te va a hacer daño.



¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi mayor logro es ser de las pocas mujeres en Honduras que dirige un espacio como en el que yo trabajo, que generalmente son espacios de entrevistas liderados por hombres. Soy una persona joven y he logrado entrevistar a políticos, a grandes personalidades en el ámbito internacional, incluso, con mucha más experiencia que yo, pero he logrado hacerlas a la altura.



También trabajar de manera personal para las marcas más importantes del mundo, podría decir, Coca-Cola es una de ellas. Tengo también Remington New York, una marca internacional de la que he sido embajadora durante muchos años.



De igual forma ser parte de International Women's Media Foundation capacitándome con periodistas de coraje de The New York Times y The Washington Post.



Y de manera personal, tener una familia y lograr llevar todo de la mano. Otro logro grande que tuve, por ejemplo en mis tiempos de estudiante, fue ser cum laude siempre. Llegué a ser seleccionada de voleibol. En cada área siempre trato de dar lo mejor.





La hermosa presentadora tomó como un gran reto el programa "Al Grano".







Cambiando de tema, ¿Cómo has sobrellevado la pandemia?

La pandemia me pegó fuerte jajajaja. La verdad es que fue algo que no esperaba, recién había entrado al canal, como tres meses antes y de repente, ¡pandemia! Fue un reto enorme, de los más grandes de mi vida.



En algún momento me contagié y fue súper fuerte para mí, porque según yo, ya iba saliendo de la enfermedad y al momento de ir a buscar mi alta médica me dicen que tengo neumonía. Entonces me preocupé muchísimo, porque cuando estás en noticias te saturas de información y me tocó tratar de calmarme, tratar de llevar la ansiedad que te provoca saber que tenés algo grave y que te puede matar. Gracias a Dios logré salir de esa, pero sí fue complicado, sigue siendo complicado el hecho de seguirme cuidando, de salir todos los días a trabajar, de entrevistar gente de manera presencial, es un reto diario.



¿Cómo creés que ha reaccionado Honduras ante la crisis de la pandemia del covid-19?

Creo que nos ha dado un golpe de realidad de cómo nuestro sistema sanitario ha venido sufriendo durante décadas completas, prácticamente desde que yo tengo memoria, hemos tenido hospitales en precarias situaciones, pero también a muchos de nosotros nos abrió los ojos para saber exigir respuestas sobre la administración de los bienes.



¿Qué opinás de la migración desde nuestro país?

Es una situación realmente triste. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a una Neida Sandoval que ha seguido ese tema y ese flagelo por muchos años, lloramos en vivo. Es una situación muy crítica. Hay gente que no tiene qué comer y migrar es el único chance que tiene para mejorar su condición y es un derecho humano migrar, pero en las condiciones en que migran los hondureños es por buscar oportunidades que aquí se le negaron. Me parte el corazón ver cómo se separan familias, ver cómo nuestros niños quedan huérfanos.



Y de la política, ¿qué me podés decir?

La política es muy sucia. La política debería ser el arte de servir al pueblo o debería ser la voluntad de servir a tu compatriota; de representarlo bien, pero aquí es, o un negocio o una oportunidad para solo ofrecer al político o para mejorar al político, no para brindarle oportunidades a la gente.



¿Aceptarías un cargo político?

Jajaja ya me han ofrecido, pero la verdad es que de momento no, no me ha convencido ningún movimiento, no prestaría mi imagen o mi nombre para algo que no me representa.

Hablamos de todo un poco...

¿Perdonás la mentira?

¡Uff! Ehhhh… ¿Cómo te digo? ¡Espérame! Jajajajaja. Perdono la mentira, sí, pero generalmente me doy cuenta. Entonces, sí te puedo perdonar, pero me cuesta mucho olvidar.



¿Cuál sería tu remedio ideal contra el estrés?

La risa, morirte de la risa, reunirte con amigos y solo hablar o recordar cosas que vivieron. Ese es el remedio, para mí, al menos.



Si te pusieran a escoger entre un tequila, un vino y una baleada con todo, ¿cuál elegís?

La baleada con todo jajajaja, forever (para siempre), jajajaja.



¿Qué puede ser peor: un café con azúcar, un vino blanco caliente o recordar un viejo amor?

¡Hulala! Jajajajaja. ¿Qué puede ser peor? Un café con azúcar, vivimos en Honduras, somos productores del mejor café del mundo jajajaja.



Dice uno de tus post: “No siempre me sentí cómoda de ser alta (adolescencia), pero luego aprendí a usarla a mi favor siendo deportista y modelo, nunca más sentí complejos. Entendí mi valor”. ¿Qué lecciones aprendiste cuando descubriste que tenías que olvidarte de los complejos y qué consejo le das a las mujeres que están atravesando lo mismo?

Yo creo que la salud mental de una persona es lo más importante y de ahí comenzás a entender tu valor. Los complejos te pueden llevar, incluso a deprimirte, a sentirte mal con tu cuerpo, con lo que sos.



Creo que un buen consejo es, si algo no te gusta o si no te gusta tu cuerpo, hace ejercicio, te va a ayudar a sentirte saludable y a tener salud mental. Pero también a entender que las críticas destructivas van a existir siempre y que un comentario negativo te puede destruir, pero si vos entendes tu valor y te querés más que el comentario horrible que te pudo hacer alguien, vas a estar bien. Hay que crear una personalidad fuerte y valorar lo que somos.





Hernández entendió la importancia de interactuar con la gente y confiesa que esta es la parte que más le gusta de su rol como presentadora.







La última, ¿dónde y cómo te ves dentro de cinco años?

Me veo probablemente… espérame que estoy sobreviviendo el día a día jajajajaja. Yo creo que no sé, porque hace cinco años no me imaginaba donde estoy hoy, pero si sé que Dios reconoce el esfuerzo que uno hace, que entre mejor es tu trabajo más trabajo vas a tener, entre vos más excelencia demostrés como persona, mejores cosas van a venir para tu vida.



Yo creo muchísimo en la ley de atracción y en que si vos deseás cosas buenas para otras personas, cosas buenas van a venir hasta para vos, entonces, realmente no sé dónde voy a estar dentro de cinco años, pero sé que estoy haciendo lo mejor que puedo hoy para que donde sea que Dios me quiera poner, hacerlo con excelencia.



Nos despedimos de este espacio con algunos nombres que evocan sentimientos y diferentes expresiones de nuestra entrevistada…



- Juan Orlando Hernández: Culpable.

- Ana García de Hernández: Sin relevancia.

- Fernando Tobón: Amor.

- GO TV: Mi casa.

- Marco Bográn: Jajaja, tonto útil.

- Alba Consuelo Flores: Incapaz.

- Emma: Mi corazón.

- EL HERALDO: La verdad en sus manos.