Migrante hondureña emprende con restaurante catracho y conquista paladares en México

Karol Pavón

MONTERREY, MÉXICO.- Una migrante hondureña de apenas 18 años se estableció en México buscando oportunidades que le eran ajena en su país natal y aunque el recorrido fue difícil, hoy cumplió el sueño más grande de su vida: ser dueña de un restaurante que destaca el sazón catracho.

Se trata de Olivia Johanna Maldonado, de 25 años, quien desde pequeña trabajaba como niñera. Pese a que su espíritu de superación la impulsó a esforzarse para estudiar una carrera universitaria, no encontró trabajo en Honduras. "Decicí migrar a México sin saber todo lo que sufriría durante el proceso". contó la joven a Diario EL HERALDO.

Su llegada a México

"Sufrí mucho, llegué sola sin conocer a nadie", reveló la catracha.

Tras migrar a México, la hondureña se instaló en una casa de migrantes, pero solo le permitían alojarse durante tres días. "Al cuarto día me sacaron, no tenía dónde ir así que me quede afuera llorando y con frío porque estaba lloviendo", contó la mujer.

Sus sueños le acompañaban, pero los problemas no daban tregua. Sin embargo, un sinfín de situaciones que vivió le sirvieron como una especie de catapulta para salir adelante.

Sus inicios

Comenzó a buscar trabajo, conoció al amor y decidió emprender de a poco. La catracha decidió elaborar baleadas para subsistir y la aceptación que tuvo le sorprendió de inmediato. "Iba a las casas migrantes y se me vendían muy rápido", recordó la mujer.

Asimismo, emprendió un negocio de camisas con mensajes hondureños para acercar a la cultura catracha a diversos compatriotas de la zona.

Incidencia

Años después, regresaron los problemas en la vida de la hondureña. A su pareja, un hombre de origen mexicano, lo despidieron de su trabajo y ella tampoco tenía entradas para mantener su hogar. "No teníamos ni un peso, no sabíamos qué hacer", contó la hondureña.

Sin embargo, su sueño aún estaba latente y su perseverancia le ayudó para comenzar de nuevo. "Esta vez lo quería hacer en grande", enfatizó.

En tal sentido, inició a cocinar platillos catrachos por encargo. Pollo con tajadas, baleadas, tamales, tajadas con carne molida, pupusas y pastelitos figuraban en el menú. Además, su pareja formó parte del proyecto y era el repartidor de dichos platillos.

La admirable pareja percibió el éxito de su proyecto de inmediato, de modo que no se daban a basto para tantos pedidos. "Ese fue el momento en el que dije que teníamos que abrir un restaurante", explicó Johanna Maldonado.

¡Restaurante abierto!

"KatracHos 504", ese fue el nombre elegido para comenzar su emprendimiento en tierras mexicanas, el cual subió como espuma por su sabor y buena atención.

"Cuando abrí mi restaurancito las dos primeras personas que llegaron a comer fueron un mexicano y un guatemalteco", recordó la hondureña y aseguró que ellos se mostraron encantados con el sazón catracho.

La catracha recibe paisanos de Guatemala, El Salvador, México y compatriotas que residen en México.

Planes a futuro

El proyecto gastrónomico de la pareja hizo posible contratar a cinco personas de origen mexicano, quienes han sido el motor del restaurante y aunque todo marcha a la perfección, los sueños de los emprendedores va más allá.

"Queremos abrir más restaurantes en México y así brindarles trabajo a los paisanos que vienen en busca de oportunidades así como yo llegue en algún momento", concluyó la hondureña.

