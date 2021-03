"Los primeros meses fueron duros": psicóloga hondureña emprende con artículos lencas en España

Karol Pavón

MADRID, ESPAÑA.- La compatriota Evelyn Ávila decidió migrar hacia España, junto a su pareja, en busca de un futuro mejor pero la realidad no fue la que esperaba. Pese a ello, la perseverante mujer buscó la forma de salir adelante promoviendo la cultura lenca en Europa.



Después de enamorarse de un ciudadano español, la catracha, oriunda de Tegucigalpa, decidió comenzar una nueva vida junto a su cónyuge en Madrid, España. Pese a que Evelyn Ávila es educadora especial, psicóloga y tiene su propio negocio virtual de vestuario y accesorios lencas, nunca imaginó lo difícil que sería comenzar desde cero en un país desconocido.



“Los primeros meses fueron duros, por más que buscaba un trabajo similar al que ejercía en mi país, no era aceptada por no tener homologados mis estudios en España, y para ello se lleva un proceso y tiempo a largo plazo”, reveló Ávila a Diario El Heraldo.

Ingenio

A la compatriota se le ocurrió continuar su negocio lenca en España, con la intención de que extranjeros y hondureños que residen en ese país conozcan los tejidos artesanales que han tomado auge durante los últimos años en Honduras.



Además, comercializó el aceite de Batana de la Mosquitia, ya que nos cuenta “nunca tuve la necesidad de usarla, porque en Honduras tenía un cabello saludable, pero al llegar a España, me voy enfrentando a un tipo de agua muy distinta a la de Honduras. El agua de este país me provocó pérdida de cabello y resequedad”, detalló.



Fue entonces que comenzó a vender el producto hondureño, el cual tenía alta demanda en varias ciudades españolas.

En cada pieza elaborada por la hondureña, también destaca el trabajo de las mujeres lencas. Foto: Facebook Lenca Desing España



Actualmente, la catracha se desempeña como voluntaria de Cáritas Segorbe Castellón, el organismo oficial de la Iglesia Católica para promover, potenciar y coordinar el ejercicio de la caridad. Además, comenzó a estudiar en España, tomando en cuenta que el proceso de la homologación del título es tardado, decidió formarse con distintos cursos para aprovechar el tiempo.



Los artículos lencas que vende en España son aretes, gorras, calzado, gorras, sombreros y el aceite de Batana, los cuales han sido bien recibidos por españoles y hondureños que radican en la nación europea. Para los que estén interesados en sus productos, la encuentran en redes sociales como Lenca Desing España.

Definitivamente, cada vez son más los hondureños que destacan en el extranjero por su espíritu emprendedor e interés de destacar los valores y costumbres catrachas y sin duda, Evelyn es una prueba más de que sí se puede salir adelante sin importar las dificultades que se presenten en el camino.

Calzado, aretes, gorras y sombreros son algunos de los artículos con los que la hondureña decidió emprender en España. Foto: Diario El Heraldo

