'Sueño Latino', el restaurante con sazón catracho en Estados Unidos

Karol Pavón

MISSOURI, ESTADOS UNIDOS .- El ingenio de los hondureños sigue cruzando fronteras. Esta vez fue Estados Unidos el país que le abrió nuevas oportunidades a una familia migrante que ahora deleita el paladar de compatriotas y extranjeros con puro sazón cinco estrellas.

Se trata del restaurante 'Sueño Latino', un lugar que ofrece a los residentes de Missouri los más deliciosos manjares catrachos. Pollo con tajadas, baleadas, tacos fritos, sopas y parrilladas integran el menú predilecto de los comensales que buscan sabores auténticos.

El restaurante además genera ingresos a unas nueve personas que aseguran que su mayor motivación es realzar la gastronomía de Honduras. 'Las personas que han conocido "Sueño Latino" quedan satisfechos y regresan', reveló Rachel Núñez, miembro-fundadora del negocio de comidas.

Las sopas de mondongo y de mariscos con coco son una de las especialidades del restaurante catracho. Ambas se acompañan con arroz blanco y rodajas de limón. FOTO: Diario El Heraldo

Emprendimiento

La crisis económica en Honduras obligó a la familia Núñez a migrar hacia Estados Unidos hace 20 años, sin embargo, fue durante la pandemia del covid-19 cuando hicieron realidad su mayor anhelo: aperturar un restaurante.

'Empezamos en un momento dificil y tambien fuimos testigos de negocios de años que tuvieron que cerrar sus puertas debido a la pandemia. Nos sentimos bendecidos porque aquí estamos con la fe puesta en Dios, que es el provedor de tantas bendiciones', explicó Rachel a EL HERALDO.

Ingenio

Motivados y dispuestos a reinventarse en plena crisis, los hondureños impulsaron su sueño que finalmente se convirtió en una realidad: un concurrido restaurante.

¿Y qué hace diferente a este restaurante? A criterio de la familia Núñez, ellos 'ofrecen comida casera hecha con amor' y además regalan a sus clientes una experiencia que se asemeja a sus propios hogares.

La parrillada hondureña es otro platillo cotizado en Estados Unidos. Esta incluye pechugas de pollo asado, carne asada, chuleta de cerdo, tajadas de banano verde, ensalada de repollo, chimol, encurtido de cebolla, frijoles, queso, limones, jalapeños y aderezos. FOTO: Diario El Heraldo

Futuro

Los compatriotas planean seguir exponiendo lo mejor de Honduras en Estados Unidos, es por ello que tienen la intención de expandir 'Sueño Latino' en más estados.

'Nuestro negocio nos ha demostrado que nada es imposible en esta vida', concluyó Rachel Núñez.

Definitivamente promover una cultura distinta en un país extranjero es una tarea complicada, sin embargo, esta familia trabajadora ha demostrado que con dedicación, esfuerzo y perseverancia es posible cumplir los sueños.

El restaurante está ubicado en 2818 Cherokee ST, ST Louis Missouri 63118. En redes sociales aparecen como Sueño Latino Restaurant. También puede contactárlos al número 314-899-0777.

Atienden de lunes a jueves de 11:00 AM a 8:00 PM; viernes y sábado de 11:00 AM a 9:00 PM y domingos de 10:00 AM a 8:00 PM. El servicio a domicilio también está disponible a través de la aplicación Door Dash.

