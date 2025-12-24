Encuentran sin vida a Wilfredo Bonilla, exbombero hondureño en Nuevo León, México

Nuevo León, México.- A tan solo dos días de celebrar la Navidad, Wilfredo Bonilla, un exmiembro del Cuerpo de Bomberos de Honduras, fue encontrado sin vida el día lunes -22 de diciembre- en una vivienda del estado de Nuevo León, México.
El cuerpo del hondureño, originario de Choloma, Cortés, fue hallado exactamente municipio de San Nicolás de los Garza, donde se movilizaron las autoridades policiales tras recibir una alerta ciudadana que reportaba la presencia de una persona fallecida.
La escena fue acordonada de inmediato por elementos de la policía local para preservar cualquier evidencia que permita esclarecer el trágico suceso.
Aunque hasta este momento, la causa exacta del deceso permanece bajo reserva por parte de los médicos forenses, las primeras hipótesis que manejan las autoridades mexicanas sugieren que el compatriota pudo haber sido víctima de crimen violento.
Bonilla era recordado por su noble labor de servicio en su lugar de origen, quienes lamentan su fallecimiento. La institución destacó que fue un rescatista entregado que prestó sus servicios con valentía en las estaciones de Choloma y Puerto Cortés antes de emigrar.
"Wilfredo era un hermano bombero que trabajaba en México. Buscamos contactar a sus parientes para que estén al tanto de su situación", expresaron conocidos.
De acuerdo con la información compartida, el cuerpo será velado el 25 de diciembre en las instalaciones de Jardines San Juan Pablo, en Monterrey, Nuevo León, México.