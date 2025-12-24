Encuentran sin vida a Wilfredo Bonilla, exbombero hondureño en Nuevo León, México

Nuevo León, México.- A tan solo dos días de celebrar la Navidad, Wilfredo Bonilla, un exmiembro del Cuerpo de Bomberos de Honduras, fue encontrado sin vida el día lunes -22 de diciembre- en una vivienda del estado de Nuevo León, México.

El cuerpo del hondureño, originario de Choloma, Cortés, fue hallado exactamente municipio de San Nicolás de los Garza, donde se movilizaron las autoridades policiales tras recibir una alerta ciudadana que reportaba la presencia de una persona fallecida.

La escena fue acordonada de inmediato por elementos de la policía local para preservar cualquier evidencia que permita esclarecer el trágico suceso.