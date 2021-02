Sectores temen posible regreso al confinamiento en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una familia compuesta por cuatro integrantes (papá, mamá y dos hijos) fue a cenar a un restaurante de Tegucigalpa un domingo de enero después de mucho tiempo por temor a infectarse de coronavirus.



Visitaron el lugar pese al miedo de contraer la enfermedad cumpliendo con las medidas de bioseguridad: alcohol para las manos, uso de mascarillas en la medida de lo posible, respetar el distanciamiento de las demás personas y el lavado de manos en los momento idóneos.



Han pasado más de 25 días desde que visitaron el restaurante y, a la fecha, ninguno de ellos ha presentado algún síntoma que les hiciera pensar que eran portadores del patógeno que empezó a infectar a la población hondureña a inicios de marzo de 2020.



“Uno puede continuar con sus actividades de manera normal, siempre y cuando se cumpla, a cabalidad, con las medidas de bioseguridad”, afirmó Daniel Flores, la cabeza del hogar. “Estamos bien a pesar de tantos enfermos porque tratamos de respetar la bioseguridad”, señaló.



Sin embargo, existe temor por parte de varios empresarios de que las presiones de varios sectores importantes de la nación —ante el aumento de casos de covid— pasen a ser realidad.



Autoridades gubernamentales estarían analizando implementar nuevamente las medidas de contención (usadas en el inicio de la pandemia), según conoció EL HERALDO de una fuente con acceso a estas deliberaciones.



Entre esas medidas está la circulación de dígitos por días, toque de queda en un lapso menor del actual (hasta las 6:00 de la tarde) y que los restaurantes vuelvan a vender comida solamente en el servicio a domicilio.



Otra de las posibilidades que se discute es la suspensión del feriado de la Semana Santa próxima, comprendida desde el domingo 3 de marzo hasta el sábado 3 de abril.



Por lo general, el gobierno da asueto a sus empleados cincos días, mientras que la empresa privada da tres.



EL HERALDO conoció que la secretaria de Turismo, Nicole Marder, sostuvo una reunión el martes con integrantes del gobierno con el objetivo de abogar para que el feriado no sea suspendido, como ocurrió el año anterior, cuando Honduras comenzaba a vivir la pandemia, dejando pérdidas millonarias a este rubro.



EL HERALDO intentó contactar a representantes de la Mesa Sectorial y de Sinager para conocer su postura oficial, pero hasta la hora de cierre no hubo respuesta.

“Es una medida arrolladora”

Para Keneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, que aglutina a pequeños y medianos restaurantes, volver a los tiempos del confinamiento sería un golpe frontal para el rubro que, de a poco, ha comenzado a levantarse tras la paralización por varios meses durante 2020.



“Volver a las restricciones pasadas o implementar nuevas, nos eliminarían por completo”, dijo al mismo tiempo que lamentó que “de por sí, ahorita con el horario establecido perdemos el mejor turno que es el de la noche, por lo que las ventas han bajado hasta en un 60% y se ha tomado la decisión de hacer recortes”.



La Asociación de Restaurantes arropa a unas 394 empresas que tienen al menos 1,200 establecimientos distribuidos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Lago de Yojoa, Choluteca, Roatán y Comayagua, abarcando a más de 12,000 empleados.



De acuerdo con Rivera, desde mediados de mayo pasado que los restaurantes comenzaron a vender comida a través del servicio a domicilio, este grupo de restaurantes comenzó a recuperar el 30% de los empleos.



Sin embargo, a medida que los horarios de circulación se ampliaban y se permitía el consumo dentro del lugar, se llegó a tener al 56% de los empleados.



“Estábamos proyectando llegar a tener al 70% de los empleados para diciembre de este año, pero si volvemos a los tiempos de antes (confinamiento) retrocederíamos lo que hemos logrado hasta el momento”, expresó.

“No son fuente de contagios”

El dirigente, en ese sentido, enfatizó que no se ha comprobado que los restaurantes sean cadena de contagios de coronavirus.

“Las autoridades sanitarias no han verificado si en los restaurantes se contagian más las personas. En todo el mundo los restaurantes siguen operando, solo aquí cuesta más”, aseveró.



Consideró, además, que el confinamiento no frena los contagios: “Cuando comenzamos con las cuarentenas, luego a los confinamientos, los casos siguieron creciendo. En Honduras estas medidas no han frenado los casos diarios”.



Su tesis se refuerza a causa de que los restaurantes y bares de Nueva York representaron el 1.4% de los casos de covid registrados entre septiembre y finales de noviembre de 2020 (210,000 positivos en ese periodo), según los resultados de una encuesta de rastreo de Estados Unidos.



Un informe del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de septiembre anterior indicó que el riesgo de contraer el virus en los restaurantes era mucho mayor que en lugares como salones de belleza o compras.



Sin embargo, según sus datos de rastreo de contactos, Nueva York colocó a la industria de restaurantes como el quinto mayor contribuyente a la propagación de covid en el estado, después de los empleados de educación, los estudiantes de educación superior y la prestación de atención médica.



El mayor contribuyente a la propagación, con diferencia, son las reuniones familiares y sociales privadas. Según el estado, el 73.8% de los casos de coronavirus se propagaron a través de reuniones privadas.

Turismo estaría en peligro

A pesar de la incertidumbre porque ninguna autoridad ha anunciado cómo será el feriado de la Semana Santa, los empleados del sector hotelero ya están siendo capacitados para saber cómo trabajar durante la festividad, confirmó a este rotativo Andrés Ehrler, directivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canaturh).



Por su parte, el presidente de la Asociación de Hondureña de Pequeños y Medianos Hoteles, Roberto Oseguera, afirmó que están en contra de cambiar la fecha del feriado, propuesta emitida por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).



“Están proponiendo que se postergue el feriado de la Semana Santa. Nosotros no estamos de acuerdo porque ellos no nos representan. No hay alguien del sector turismo dentro de la Mesa Multisectorial”, argumentó.



En ese sentido, precisó que la idea principal es que el feriado de la Semana Mayor se desarrolle en el tiempo establecido: del domingo 28 de marzo al sábado 3 de abril.



“Tenemos reservas e inversiones. Hay muchas cosas que perjudicarían si se posterga el feriado”, estimó.



Puntualizó que en esta Semana Santa se recuperaría algo de lo perdido por la pandemia el año pasado, que dejó al sector turístico como el más afectado.



La Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), en tanto, pidió que el feriado se moviera a finales de marzo con el objetivo de evitar un brote de casos de covid.



“Si se cancela o se posterga el feriado sería algo lapidario. Eso sería un tiro de gracia para el turismo”, expresó con preocupación Ehrler.

Según el Consejo Monetario Centroamericano (CMCA), con datos septiembre de 2020, la contracción del turismo hondureño fue de 133 millones de dólares menos en comparación a 2019.



Hasta el momento ni el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager) ni el gobierno han emitido una postura que defina lo que pasará con el feriado de Semana Santa que comenzará dentro de 36 días.

