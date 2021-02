El 77% de los mileniales no ve oportunidades para ser emprendedor

Sara Carranza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 77% de los mileniales hondureños no cree que el país ofrece oportunidades para ser un emprendedor, de acuerdo con los resultados de un estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Aunque la mayoría cree que no hay condiciones, un 29% desea iniciar un emprendimiento.

Esta generación, que son los nacidos entre 1980 y 2000, tienen una edad promedio de 30 años y se les ha considerado como individualistas y perezosos, pero que su marcada diferencia a las anteriores es que fueron creciendo junto con la digitalización y la inclusión del internet en la vida cotidiana.

Si se analizan los resultados de la encuesta realizada por el sector empresarial, se observa que no están muy optimistas de cara a su futuro y del país. El 61% considera emigrar si tuviese la oportunidad e igual porcentaje no votaría si las elecciones fueran hoy, además el 52% no tiene preferencia política.

Respecto a la vida laboral, el 38% es asalariado en una empresa privada, el 15% tiene negocio propio, 11% es estudiante aún y el 10% está desempleado. El resto es profesional independiente o ama de casa, de acuerdo con el informe.

Para trabajar en una empresa valoran en primer lugar el sueldo, el desarrollo profesional y la flexibilidad de horarios. Creen que lo más importante para obtener un trabajo bien remunerado es ser bilingüe. Su estado civil está muy marcado por la soltería, ya que el 50% dice estar soltero, el 26% en unión libre, 23% casado y 1% divorciado.

El 96% de los mileniales tiene acceso a internet, ya sea en casa, celular o en el trabajo. El 86% tiene celular inteligente.

En el uso de medios de comunicación y redes sociales, el 79% utiliza Facebook, el 58% mira televisión, el 52% usa WhatsApp, 35% Instagram y el 16% se informa por el periódico.

Sus objetivos

Los mileniales o Generación Y en Honduras tienen objetivos para los próximos cinco años: 38% comprar casa, 35% desarrollarse profesionalmente, 31% forjar una empresa, 30% viajar, el 28% comprar vehículo, 18% seguir estudiando y solo 11% formar una familia.

El 29% de los mileniales todavía recibe apoyo económico de sus padres; el 46% ahorra, pero un 54% no lo hace. El 35% ha viajado, 32% compra por internet y 29% tiene vehículo.

“Este tipo de estudios nos permite tomar acciones en la toma de decisiones para conocer lo que piensan y opinan los jóvenes en el país. Es de resaltar que el 77% no cree que haya condiciones en el país para hacer un emprendimiento. Es por ello que nosotros debemos buscar la manera de cómo ir abriendo caminos para que estos jóvenes tengan oportunidades”, manifestó Eyby Aguirre, gerente de comunicaciones del Cohep.

Destaca la necesidad de formular políticas para este segmento de la población