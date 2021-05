Angélica Vale dice estar emocionada al trabajar como celestina en nuevo programa

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Angélica Vale conoce las citas a ciegas y ha tenido experiencia como celestina, por lo que ser la anfitriona del reality “La máscara del amor” le vino bastante bien.



Aunque confiesa que una cita a ciegas concertada por una media hermana fue “el peor ‘blind date’” de su vida, ha tenido más éxito en su papel de cupido, como cuando le aconsejó a su mejor amiga que saliera con un chico con sólo ver una foto.

“Me decía ‘no me late mucho’, y yo le dije ‘se ve buena onda, se ve una persona decente’. Y se casaron”, dijo la actriz mexicana en una entrevista reciente. “Sí funciono como celestina, sí es cierto”.



Ahora Vale pondrá a prueba sus poderes para enamorar a personas en el concurso “La máscara del amor”, que se estrena el jueves en Estrella TV con un especial de dos horas a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) y luego se transmitirá de lunes a jueves a las 9 p.m. (0100 GMT).

¿Cómo será el reality?

En cada capítulo habrá un protagonista, que puede ser hombre o mujer, y cinco pretendientes, todos enmascarados para no dejarse llevar por las apariencias. A través de juegos y mecánicas, el protagonista elegirá al indicado. Pero no todos los pretendientes van a buscar el amor; algunos van por dinero, pues también hay en juego un premio monetario.



Los pretendientes llevan la máscara puesta todo el tiempo, sólo se les puede ver la cara hasta el final o cuando son eliminados. El concurso está abierto a residentes de Estados Unidos que buscan pareja heterosexual o gay.

Vale sueña con que surja una pareja exitosa que termine unida en matrimonio.



En un principio no le gustaba mucho la idea de un concurso de citas, pero cuando supo cómo era la dinámica, y que uno de los productores era Carlos Cerutti ("Lejana como el viento", “Master Chef República Dominicana”), se animó. Además, le atrajo la oportunidad de interpretar personajes y bromear mucho.



“Lo hicieron con toda la buena onda de que me divirtiera yo y de poder divertir a la gente”, dijo. “Y ya si les puedo hacer el milagrito de que salgan ilusionados pues qué mejor”.

Familia

Pero lo que más le gusta es que, al grabarse en Los Ángeles, está cerca de casa y puede regresar todas las noches para estar cerca de sus hijos: Angélica, de casi 9 años, y Daniel, de 6.



“Es muy bonito”, dijo. “Cuando grabo en México o en Miami normalmente no puedo abrazar a mis hijos cuando llego al hotel y es un poquito más depre el asunto”.



En febrero Vale cumplió 10 años de casada con el ejecutivo televisivo Otto Padrón, pero no pudo celebrar porque todo seguía cerrado debido a la pandemia. En noviembre, cuando cumpla años el día 11, podría hacer un “11:11” (pedir un deseo).



“Lo bonito es que ya me dijo mi marido que vamos a festejar todo el año”, contó.



Durante la entrevista por videollamada, Vale saludó a su madre, la actriz y cantante Angélica María, quien se encontraba en su casa. Ambas ya se vacunaron contra el covid-19.

“Es una irresponsabilidad no querer acabar con la pandemia, obviamente vamos a vacunarnos", dijo Vale. "Claro, siempre hay que hablar con tu doctor antes y saber si sí te puedes vacunar y si eres candidato. Sí vale la pena”.