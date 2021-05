El cambio radical de la hija de Daddy Yankee tras adelgazar 88 libras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Jesaaelys Ayala González, unas de las hijas del famoso ícono del reguetón Daddy Yankee, es un ejemplo de perseverancia y dedicación. A lo largo de nueve años ha trabajado duro para conseguir una figura estilizada. Lo logró después de adelgazar 88 libras (40 kilos).

La fotografía se viralizó de inmediato y miles de seguidores no tardaron en reaccionar admirando le dedicación y esfuerzo de la puertoriqueña al enfocarse para adelgazar y lucir diferente por su amor propio y porsupuesto, su salud.

“Bajar de peso NO ES FÁCIL. La comida es una droga más, lamentablemente. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo. No quería que me tomaran fotos de cuerpo completo", escribió la hija del Big Boss en su cuenta de Instagram.

La joven compartió con sus seguidores su historia de frustración al no tener resultados cada que intentaba bajar de peso, hasta que hizo un cambio radical en su vida enfocándose en la alimentación saludable y ejercicio.

Talento

La hija de Daddy Yankee cuenta con una carrera artística envidiable a su corta edad y en las redes sociales cuenta con más de un millón de seguidores debido a sus tutoriales de belleza y publicaciones de motivación.

Además, ha participado como jueza del challenge de maquillaje de “Mi niña”, sencillo de Wisin, y ha maquillado a celebridades como Natti Natasha.

Definitivamente, Jesaaelys Ayala, la hija del rey de reguetón, es un ejemplo más de que cuando se quiere, se puede y actualmente, se muestra con tops, trajes de baño y ropa de su preferencia que destaca sus curvas sin complejos.

