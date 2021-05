"La llegada de una reina": Natti Natasha se convierte en madre de una niña

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Natti Natasha ya es mamá. La cantante dominicana dio a luz a una niña el sábado por la mañana en un hospital en Miami.



Vida Isabelle Pina Gutiérrez pesó 3,1 kilos (6,8 libras) y midió 50,8 centímetros (20 pulgadas), según un comunicado emitido por la firma de relaciones públicas que representa a la cantante dominicana, Nevarez Communications.



Es la primera hija de Natti Natasha y su prometido, Rafael “Raphy” Pina.

“La niña se encuentra en perfecto estado de salud y los padres están muy felices y agradecidos con la tan esperada llegada de su primogénita y todas las muestras de cariño que han recibido durante el proceso”, dice el comunicado. El parto fue natural, indica.



A principios de año, la intérprete de “Sin pijama” y “Criminal” se comprometió con Pina y unas semanas después, en la ceremonia del Premio Lo Nuestro en febrero, sorprendió a sus fans con un embarazo de seis meses que habría logrado luego de mucho esfuerzo.



“Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras”, dijo entonces al recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos “La mejor versión de mí”. “Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes hoy”.

Recientemente, en honor al Día de las Madres, Natti Natasha dio un concierto por Facebook desde The Temple House en Miami en el que reveló el nombre de su hija, a quien dedicó una canción titulada “Princesa”.

Horas antes del nacimiento de la niña, Raphy Pina compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Estoy tan feliz, estoy más lleno de VIDA que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de VIDA. Hoy Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una Reina . Te Amo Natalia y esta es nuestra ultima Foto con la bebé en tu vientre. 5.22.21 ¡#TeamPinatti!", escribió.

