"No gané el concurso, pero me gané el cariño de los hondureños": Cecilia Rossell

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de haber representado a Honduras frente al Miss Universo 2021, la hondureña Cecilia Rossell abrió su corazón con sus seguidores, para contarles cómo vivió la experiencia y el sigificado que tuvo el respaldo que recibió de sus compatriotas.



La joven de 25 años, originaria de Copán, representó al país en la 69 edición del certamen, donde a pesar de que no pudo quedar entre los primeros lugares, destacó con su participación.



Cecilia hizo uso de sus redes sociales para expresar que aún se siente incrédula de lo que ha vivido en los últimos días y recordó en lo primero que pensó al sentirse sobre el enorme escenario en el que modeló junto a otras 73 candidatas.

VEA: Nobleza y empatía: Conoce de cerca a Miss Honduras 2021, Cecilia Rossell



"No sé cómo describir este sentimiento tan maravilloso de agradecimiento que siento en este momento, a veces no me lo creo. Gracias mi gente por tanto amor, apoyo, cariño hacia mi persona, me siento feliz y realmente bendecida por contar con tanta gente linda como ustedes. Gracias por acompañarme y hacer esta experiencia aún más linda con sus muestras de afecto", escribió la Miss Honduras.



"Cuando estaba parada en ese escenario solo pasaba por mi mente dar gracias Dios y gracias a mamá, as personas que son cercanas a mí saben que esta fue una promesa de Dios en mi vida, pasaron muchos años para que sucediera. Los planes de Dios son perfectos y todo pasa en el momento indicado y cuando menos lo esperamos", aseguró la joven que aseguró que siempre soñó con representar al país en el modelaje internacional.

VEA TAMBIÉN: Cinco cosas que no sabías de Cecilia Rossell, Miss Honduras 2020

El mejor premio

A Cecilia, además de la experiencia de viajar y compartir con mujeres de muchos países, la posibilidad de darse a conocer en su propio territorio la llena de alegría, pues afirma que aunque no obtuvo un lugar en el certamen, sí lo ganó en el corazón de sus compatriotas.



"No gané el concurso, pero me gané el cariño de todos los hondureños, me gané una gran experiencia llena de gente maravillosa la cual atesoraré por el resto de mi vida y la satisfacción que llevé con orgullo el nombre de mi amada Honduras", expresó.

"Dedico todos mis logros a mi mamá, que desde el cielo me acompaña y me bendice, a mi familia (papi y hermanita), mi novio que me acompaña desde hace casi 7 años en cada sueño que tengo, a mi suegra, que se ha convertido en mi segunda madre, directores,amigos, patrocinadores, a mi gente linda de Copán y a todos los hondureños que creyeron en mí", finalizó Rossell.

LE PUEDE INTERESAR: "Me siento orgullosa de llamarme Honduras": Cecilia Rossell rumbo a Miss Universo 2021