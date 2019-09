Así luce Angélica Vale, tras pérdida de peso   

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz Angélica Vale dejó ver su silueta y luce más delgada, por lo que sus fanáticos de inmediato reaccionaron con halagos y comentarios positivos.



"Felicidades se ve muy bien Angélica Vale... Aunque lo importante es sentirse bien con uno mismo, pero en realidad este cambio le hace ver muy bonita", "que cambio" o "Angélica Vale, te ves preciosa no dejes de estar asi delgada que eres muy bella asi mas bella", fueron las reacciones de sus seguidores al ver la fotografía con el cambio de Vale.

A lo que la mexicana se sintió muy agradecida por las muestras de cariño; con muchos me gusta, y piropos en la publicación a través de la cuenta de Instagram de relaciones públicas Make It Prensa donde se observa más radiante y delgada.

Respuesta de Angélica Vale a los comentarios

“Me da gusto que me hayan chuleado, pero la subida de peso que tuve no fue por comerme a todo un país. Es algo normal en todas las mujeres embarazadas: tuve hormonas que se dispararon, y ahora ya se pusieron en su lugar”, manifestó Vale.



Sin embargo, la actriz confesó que nunca se ha sentido gorda. Lo que aseguró es que era distintas a las demás: “Tampoco fui flaca como otras. Mi cuerpo es diferente”.

Angélica Vale, al parecer prefiere mantenerse alejada de los quirófanos para realizarse operaciones que cambien su apariencia física. Lo que tampoco ha pensado es en someterse a tratamientos para perder peso.



Pese a sus opiniones, algunos fans de Angélica creyeron que la mexicana de 43 años tuvo pérdida de peso, por cirugía plástica.



"Al fin, ¿quién sería el cirujano plástico?", cuestionó un seguidor.

Además, recalcó la actriz al explicar que su aumento de peso fue debido a su segundo embarazo: “Ahora más bien me estoy recuperando muy bien, gracias a Dios. Estoy volviendo a ser yo, aunque siempre me he sentido normal, porque nunca he hecho un cambio radical en mi vida”.





