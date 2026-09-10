Sedesol pidió millones a Finanzas para ayudas sociales con solicitudes duplicadas

De las cinco resoluciones revisadas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, cuatro registraron inconsistencias. Estas correspondían a solicitudes y documentación por más de 254 millones, otra por 133 millones, la siguiente era de 12 millones y la última de 72 millones de lempiras. Solo la <a href="https://www.elheraldo.hn/economia/inversion-publica-infraestructura-carreteras-sefin-gobierno-central-KM31978615">resolución </a> de 2025, por más de 13 millones, no presentó problemas similares.