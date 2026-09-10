Adivinen a quién le ofrecieron 200 mil verdecitos para que se reventaran a Juan Diego y dejaran a Aldana

POLLO. Manda a decir el Pollo, con todo respeto, que a él no lo metan a esos rollos del manejo de fondos de campaña, que él no tenía ni firma y que la mayoría en el CCEPL la tenía el candidato. ¡Ahhh! y que no piensa en Nasralla ni cuándo va a “surrear”.

OFERTA. Adivinen quién ofreció -y a quién le hicieron la oferta- nada menos que de un millón 200 mil verdecitos a cambio de que se reventaran a Juan Diego y dejaran a Aldana como alcalde del DC.

VOTAR. De los 1.2 millones de dólares, 600 mil lo ofrecían para una operación que necesitaba Miriam Barahona, QDDG, y la otra mitad para el dirigente político que le ordenaría a ella -como magistrada del TJE- votar a favor de Aldana junto a MM y hacer el 2-1 en contra de Juan Diego.

AMDC. La pregunta del millón: ¿De dónde saldría ese millón 200 mil dólares? ¿Qué tanto hay en la AMDC que ofrecían semejante soborno -más de 32 millones de lempiras- para seguir en el cargo? La oferta siniestra fue rechazada por el dirigente político.

MARZO. El MP le cayó por fin a las sedes del PL y de Libre, por los desmadres ocurridos en las primarias de marzo del año pasado, gracias a las “gracias” del tal Roosevelt.

ALAN. Pero, como en un inicio se pensó que les cayeron por el billete de la campaña, Alan Ramos, vicepresidente del CCEPL, aclaró que el partido manejó sus propias cuentas y el candidato las suyas, junto a su comisión de campaña.

CAJA. Adivinen de quién fue asistente la funcionaria del Poder Judicial -protegida de Rebeca- que hizo micos y pericos con los exhortos que ordenaron embargos de millones y millones en la caja única del Estado.

MANO. Vale que a Wagner y compañía no les ha temblado la mano para sancionar a la alta funcionaria -coordinadora del Juzgado de Letras del Trabajo- por el millonario perjuicio a las anémicas arcas públicas.

TPS. En ascuas 170 mil tepesianos salvadoreños o, como quien dice, en el filo de la navaja ante el anuncio del DHS de que continúan protegidos y con permisos de trabajo, pero que, en cualquier momento, harán el anuncio oficial de si lo cancelan o no.

FILA. Hombre, los chuscos en esas redes no le creen a Mel Zelaya y le piden que mejor les cuente una de vaqueros con esas fotos que manda, haciendo fila en un hospital.

JET. Aja, dicen, se fue para México en un jet ambulancia, con médico y enfermera personal, y ahora resulta que tiene que hacer fila en un hospital para que lo atiendan. Como no, chon...