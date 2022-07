El “Cristiano Ronaldo hondureño” se prueba con equipo de la Liga de Ascenso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Seguramente no identifican a Roger Alexander Casalegno, pero al ¿Cristiano Ronaldo hondureño? El famoso creador de contenido hondureño es novedad, pues se sumó a los trabajos de pretemporada del Sabá Fc de la Liga de Ascenso.

El personaje que realiza videos para TikTok busca convencer al técnico del equipo no solo con su gran parecido con el astro portugués, sino también con las habilidades futbolísticas que se requieren.

“Con novedad se presentó el tiktoker reconocido como el CR7 hondureño a los entrenamientos del equipo para demostrar calidad”, posteó el equipo de Colón en sus redes sociales acompañado por varias fotografías.

Roger Casalegno ha asegurado que tiene muchas similitudes físicas con Cristiano y que su sueño desde niño es convertirse en un jugador profesional, pero las oportunidades no le han llegado.

“La verdad es que sé que me parezco a Cristiano Ronaldo, no al 100 por ciento, pero tengo aires y eso me puede ayudar a realizar mi sueño”, exteriorizó el joven hondureño en redes sociales.

Y siguió: “Mi sueño ha sido el futbol desde que tenía 14 años, pero no he encontrado apoyo ni ayuda de nadie, pero sigue siendo mi sueño porque creo mucho en Dios”, afirmó Roger.Este equipo de la segunda división está realizando pruebas a los jóvenes de las zonas aledañas del sector en el estadio Municipal de Sabá desde las 2:00 pm desde el 11 al 20 de junio.

