Óscar Velásquez, el tiktoker de la risa contagiosa: “A mi mamá le dijeron más de una vez: “su hijo no va a vivir por el cáncer””

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tiene solo 24 años y desde que tenía tres días de nacido le tocó aferrarse la vida. Primero fue operado de emergencia por problemas en la columna, luego enfrentó la batalla más dura que un niño puede tener: el cáncer. Sin embargo, esto no lo detuvo y Óscar Velásquez se convirtió en uno de los tiktoker más populares en Honduras. Aún con los problemas que ha tenido que afrontar, Óscar está lleno de vida, positivismo, carisma y deseo de cumplir todos los sueños y anhelos de su corazón, porque como él mismo dice: “Cree en ti mismo y conseguirás grandes éxitos, porque sino lo haces nadie más lo va hacer”. Y es que combinando la Psicología con el entretenimiento sano, este catracho pretende transmitir buenas vibras y convertirse en una buena influencia para su más de un millón de seguidores. Óscar, el de la risa contagiosa, habló para nuestra sección Cultura Toker y abrió su corazón para contar el difícil momento que sufrió su madre cuando le diagnosticaron cáncer y cómo peleó junto a él para no perder a su único hijo. Además contó qué lo ha hecho destacar en Tik Tok y sus planes a futuro. Aquí la entrevista con Óscar Velásquez EH: ¿De dónde sos? OV: Soy originario de Tegucigalpa, pero me crecí en el departamento de Valle. A los 15 años me mudé a Tegucigalpa por motivos de estudios. EH: ¿Cómo fue el cambio? OV: No lo sentí tanto (el cambio) porque ya estaba acostumbrado. Yo soy sobreviviente de cáncer entonces me tocaba venir desde Valle a Tegucigalpa a recibir mi tratamiento, entonces estábamos en constante ir y venir. LEA AQUÍ: “Sensillo con S”: Borré TikTok porque mi hermano dijo que mis videos eran horribles... en la cuarentena volví EH: Háblanos un poco de tu familia y de tu vida en Valle OV: Mi familia es muy unida, que siempre está en las buenas y en las malas, que siempre va a apoyar, una familia muy luchadora que día con día tiene visión de gente luchadora, trabajadora y honrada. Me han inculcado muchísimos valores y ese espíritu de seguir adelante EH: ¿Qué estudiaste? OV: Soy licenciado en Psicología. Egresé en medio de la pandemia. Es algo muy satisfactorio, cumplí uno de mis grandes sueños, me apasiona. EH: ¿Cómo surge la idea de Tik Tok? OV: Es super random, porque surge después de que una prima mía me dice: mirá, vos tenés talento para esto, lánzate. Una vez de tanto insistir de parte de mi prima, bajé la app en 2018, grabo mi primer Tik Tok y normal, de ahí grabo el segundo y veo que tuvo muchísima reacción y aceptación. En aquel entonces era fácil crecer en Tik Tok porque no había tanto movimiento. En la pandemia empecé un poco más a crear contenido para poder distraerme, entretener a las personas y lo tomé como un método de estudio de parte de mi carrera, entonces fue algo bien concreto que tomé de un solo y lo junté. Saqué un estudio de cómo los adolescentes hoy en día pueden expresarse y tener libertad de expresión.

Pasión y diversión

Si algo tiene claro Óscar es que puede combinar su pasión por su carrera profesional, con la diversión y entretenimiento generado por Tik Tok. EH: Combinaste Tik Tok con tu pasión, la psicología OV: Así es. Lo que más me impactó es que muchos jóvenes comenzaron a descargarla. Y es que Tik Tok es para todo público. Los adolescentes lo tomaban como un método para liberar todas las emociones que tenía retenidas y como un hobby. EH: ¿Cómo haces para elegir tu contenido? OV: Soy muy variado en mi contenido y es para todo público. Yo a veces lo llamo el humor de Óscar Velásquez. No creo comedia en si, sino que me considero muy humorístico. Tengo ese sentido del humor. Las ideas me surgen de la nada, no es algo que pienso mucho. EH: ¿Te cuesta mucho grabar un video? ¿Cuánto tardas? OV: Realmente sí me cuesta grabar un poco porque soy muy perfeccionista y detallista en algunas cosas. Lo que más me lleva un video para grabarlo es entre una hora o a veces 15 minutos. Trato de que mi contenido sea totalmente natural. Yo trato de ser lo más claro y transparente en mis redes sociales. Me encanta ser yo, me encanta que la gente me conozca por quién soy yo. MIRE AQUÍ: Fredy Rodríguez: Para mis padres, las redes sociales “son una pérdida de tiempo” EH: ¿Así de natural sos en tus videos o te personificas? OV: Sí y no. Soy totalmente espontáneo, soy una persona súper carismática, pero no voy andar por la vida riéndome en cualquier lado. Más de alguna vez me ha tocado meterme en un personaje aparte. Trato de sacar a la luz lo que yo soy como persona. EH: Recientemente llegaste al millón en Tik Tok ¿Qué sentiste? OV: Realmente fue una satisfacción muy grande porque son cuatro años creando contenido y llegar a un millón de personas que realmente aceptan lo que yo creo, aceptan lo que yo soy, me llena de mucha alegría. No me lo podía creer porque tanto esfuerzo, tanta dedicación ¿quién diría que han pasado cuatro años? Cumplí una de mis grandes metas y ahora a seguir creando contenido para llegar a más. Sin embargo, lo que me interesa es llegar a las personas para poder alegrarles el momento y poder compartir de una forma virtual con ellas. Es satisfactorio que la gente me acepte, le encante mis videos, significa mucho.

@oscarovelasquez08 Llegamos al millón....😩❤️✨ estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, un viaje largo pero seguro. ✨🤩 ♬ As It Was - Harry Styles

EH: ¿Has sentido que hay un antes y un después? OV: Hace tres años sentí el impacto, andaba en un centro comercial y se me acercó una niña y me dijo que me había visto en Tik Tok y que le encantaba porque se reía mucho con él. Mi vida ha cambiado muchísimo, tanto en oportunidades para mi vida. ¿Vale la pena? Sí, creo que sí vale la pena porque tengo mucha aceptación y la gente me dice que lo hago reír. EH: ¿Tu risa realmente es así o la creaste? OV: Realmente mi risa es así. Ya es de familia porque la de muchos es muy escandalosa. Es un don, un privilegio. Yo me río a carcajadas y a lo natural. Aparte es muy terapéutico porque libra de malas vibras. Antes me daba pena reírme en público, pero desde que empecé a reírme en Tik Tok la gente lo hizo viral porque les levanto el ánimo y lleno de vibras. Mi risa es tal cual la miran en mis videos ahí nada es fingido. EH: ¿Cómo recibís las críticas? OV: Antes le tomaba mucha importancia a los comentarios negativos, a veces aún lo hago, pero lo tomo como una retroalimentación hacia mi trabajo. También las críticas tóxicas que pueden afectar a mi persona y si me pongo a metalizarme en eso estuviera psicológicamente mal. He manejado y trabajado en ello, de tratar de no dejarme llevar por una crítica. Mis seguidores son totalmente orgánicos, me los he ganado uno por uno, sean bueno o malos, yo los amo. Siempre me dan motivación para seguir creando contenido por lo que esas críticas malas o buenas sean una realimentación y una contribución para seguir mejorando día con día. VEA AQUÍ: Abelardo Bobadilla, un adolescente que se refugia en TikTok con el sueño de ser actor EH: ¿Crees que es difícil ser tiktoker en Honduras? OV: Diría que sí y no. Sí, porque normalmente como hondureños tendemos a apoyar a aquellas personas que son muy vulgares, por decirlo así. Cuando vemos otro contenido educativo casi no nos gusta. El hondureño apoya únicamente lo que entretiene por un minuto y no lo que informa. Es un poco difícil porque muy pocos hondureños dan el apoyo a creadores de contenido. EH: Fue difícil perder el miedo ante las cámaras OV: Es parte de mi personalidad, pero siempre está el temor al principio ¿será que le gusto a la gente? ¿será que va a tener buena aceptación? ¿será que estoy haciendo el ridículo? Pero lo que hice fue quitarme esos pensamientos y tirarlos porque sino no me iba a dejar avanzar. Si queremos crear contenido tenemos que enfrentar ese miedo al qué dirán, a la cámara. Tenés que sabe muy dar el mensaje que querés dar. EH: ¿Se gana dinero generando contenido para Tik Tok? OV: Se podría decir que sí es lucrativo, realmente sí se puede ganar dinero por redes sociales. EH: ¿Te va bien? OV: Sí, gracias a redes sociales hoy en día puedo decir que ha sido uno de mis desahogos para encontrar empleo. Me ha dado muchas oportunidades como persona, como profesional. Día a día estoy aprendiendo. Ahora trato de ser muy profesional en lo que hago y el servicio que ofrezco. EH: ¿Nunca has considerado dejar la Psicología por volverte un creador de contenido a tiempo completo? OV: No, y no lo haría. Mi carrera yo la amé porque a mí me costó muchísimo, pero dejarla aparte no lo haría. En el área de la psicología he tenido muchas oportunidades. Incluso en mis metas está poder sacar una maestría y dar clases. Siempre voy a tratar de llevar de la mano ambas cosas, sé que es cansado, desgastante, pero de que se puede, se puede. LE PUEDE INTERESAR: Diego Méndez, el paceño que provoca a TikTok con los manjares hondureños

Cáncer