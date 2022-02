Fredy Rodríguez: Para mis padres, las redes sociales “son una pérdida de tiempo”

Sí, me encanta. Siempre hay cositas que se pueden mejorar, pero siento que por la vía que voy -estoy aprendiendo- me siento muy cómodo, me encanta y estoy orgulloso de quién soy. Intento mejorar cada día.

Uy, ¡sí! Fui a la iglesia. Desde muy pequeño se me inculcó la religión y el amor de Dios. Cuando fui adolescente me aparté un poco, pero sigo conservando a Dios en mi corazón.

Le tengo miedo a ser olvidado. No necesariamente que me olviden en las redes, sino que imaginarse que Fredy muera y no haya nada bueno por que recordalo. Es por eso que tengo unos proyectos a futuro como para ayudar a la gente.

Mi debilidad es el criterio de mi familia. No hay nada más que me preocupe, antes de la opinión pública, que la opinión de mis papás.

Una fortaleza es que soy muy carismático y esto me ha abierto las puertas. La gente me suele decir mucho que soy muy humilde.

Estoy estudiando una Ingeniería Industrial, pero este año me voy a cambiar de carrera porque definitivamente no es para mí y me voy a pasar a Marketing. El mundo digital es ahora mi centro de trabajo y Marketing es una carrera que (se relaciona) con lo que estoy laborando, con mis redes.

Tengo un hermano y una hermana, solo que ellos no viven conmigo. En realidad a mi familia trato de mantenerla bien alejada de las redes sociales. Más allá de que pueda mostrar un poquito a mi papá, me gusta mantener el lado de mi familia bien privado porque está bien que yo haga lo que hago porque sé a lo que me expongo, pero prefiero que mi familia no lidie con el estrés; de repente ser incomodados por algún comentario hacia ellos o algo así. Prefiero absorber todo lo que venga hacia mí y no hacia ellos.

A mí siempre me ha gustado el mundo de las redes, me gustaba la actuación. De hecho, hice una película. Allá en Choluteca, intenté hacer un poco de todo, en lo que me salía oportunidad lo hacía. Siempre le he apostado al mundo de los medios. En el 2017 logré participar en una película totalmente hondureña que se llamaba ‘Vacaciones en el Sur’ y yo encantado. Y antes de eso, en el 2016, comencé mi canal de YouTube.

Soy una persona bien tranquila, amigable, amistosa, respetuosa, generosa y ante todo me gusta convivir con mi familia y amigos. La verdad es que soy bien pacífico, divertido. Tal cual como en los videos, no me pinto diferente.

Yo me llamo Fredy José Rodríguez Ramos. Soy un poquito de las afueras (de Choluteca), pero prefiero reservarlo directamente. ¿Cuántos años tengo? Pues no suelo decirla, pero no estoy tan viejo ni tan joven.

Con 1.7 millones de seguidores en TikTok, más de 373 mil en Facebook, 214 mil en Instagram y cerca de 30,000 suscriptores en YouTube, Fredy se destaca en las redes sociales por su peculiar contenido humorístico y -como él mismo lo llama- “familiar”.

¿Cómo descubres TikTok?

Antes esta plataforma no se llamaba TikTok (Musical.ly). La oí una vez y no me gustó, la borré. Luego cambiaron a TikTok. La bajé y la borré como unas dos o tres veces, estaba más concentrado en YouTube, era lo más fuerte en aquel momento de 2017 a 2018. Ya en el 2019 la dejé ahí (instalada en sus dispositivos).

Comencé a hacer videos, pero sentía que debía descubrir quién era para mostrarme al mundo y mostrar lo que uno hace, su contenido. Yo solía hacer comedidas, sketches un poquito más largos y entra este otro formato que es más rápido, más dinámico, un minuto... y que hay tanto por hacer y por ver ahí.

En el 2020, tenía mi pequeño show en Instagram -con nombre y todo- era los lunes, miércoles y viernes a las 8:40 p. m. y ahí tenía mis en vivos: duraban una hora u hora y media. Y luego me dije: ´¿será que me tengo que tomar las redes en serio?’. Imagínese cuántos años y no pegaba, ja, ja, ja. Y hasta que llegué a TikTok y me lo tomé en serio. Poco a poco fui descubriendo quién era la ‘Bicha Catracha’ y cómo se quedó en TikTok.

¿Tus padres estuvieron siempre de acuerdo con tu interés por las redes sociales?

De hecho no le tienen mucha fe. En su mundo (un poco más tradicional) para ellos es en realidad una pérdida de tiempo, pero yo (les digo) ‘déjenme, yo estoy cumpliendo algo a futuro. Sé que en este momento ustedes no saben cómo es esto’.

Ellos no me apoyaban, no les gustaba que lo hiciera. De hecho, en un momento, tuve varios disgustos con mi mamá y mi papá por lo que hacía. A mi papá no le gustaba de entrada nada y mi mami era como que sí y no, sobre todo por la comunidad. Yo vivo en un pueblo y la gente siempre le lleva la vida a uno, machista, bien tapados a la antigua. Yo siento que ha sido por protegerme de la gente y protegerse ella también, porque los comentarios que iban hacia mí, iban para ella igual.

Mi papá fue quien vivió el proceso de crecimiento de mis redes porque es con quien yo vivo; salíamos juntos y la gente me empezaba a reconocer. Yo le contaba cómo me iba, los trabajos que de repente hacía, pero fue muy importante el criterio de él.

¿De dónde nacen tus personajes la ‘Bicha Catracha’ y la ‘Katherin’?

La ‘Katherin’: una vez en los primeros videos, de hecho no lo tenía planeado (soy tan espontáneo y tan creativo que no tengo que tener un guion ni nada), salió ese nombre y desde entonces se quedó. No me pregunte de dónde salió, lo vi en un solo video.

La ‘Bicha Catracha’: como esa parte del Sur donde yo vivo colinda con El Salvador, en Choluteca, es muy popular que a las chicas, niñas, a las jóvenes de distintas edades, se les diga bichas. Es como decir cipote. Yo solía decir mucho ‘mirá ese bicho’ y la gente me puso la ‘Bicha’. Entonces, cuando iba creciendo en esto me hicieron una entrevista desde el extranjero para un podcast. Yo bien tranquilo y el muchacho me dice: ‘¿cómo querés que te llamemos?’ Pues, fíjese que a mí me dicen bicha ahora le digo yo. ‘Te parece la ‘Bicha Catracha’, me dijo. Y algo me iluminó, se me puso chinita la piel; dije: ‘yo soy la ‘Bicha Catracha’. Y me terminó de completar el nombre.

¿Por qué te identificas en las redes sociales con un personaje femenino y no masculino? ¿Perteneces a la comunidad LGBT?

Ni yo lo sé. Yo pertenezco a la comunidad LGBT, pero no siendo una chica trans (mujer transgénero), porque no lo soy ni creo serlo. Pero, de mi contenido llegó un tiempo en el que yo decía: ‘okay, ¿y por qué soy una chica en las redes?’. Pero, es que no pasa nada.

Hasta cierto punto uno transmite lo que la gente quiere y necesita. En ese momento yo solo tenía una peluca y necesitaba hacer personajes de mujer y de niño, entonces cuando hacía de niño me ponía una gorra y cuando ocupaba salir de mujer salía yo solo, o sea sin nada. En la escasez de la producción -en ese momento- era la única opción que tenía, a raíz de eso me dejé crecer el cabello. Yo soy muy comprometido.

¿Cuánto tiempo dedicas a la elaboración de contenido para tus redes sociales?

Anteriormente tenía un número que para mí era ley: cinco tiktoks en el día y a veces subía hasta más. Pero ahora como estoy un poco apretado de tiempo, trato de mantenerme entre tres y cinco al día.