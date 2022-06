“Sensillo con S”: Borré TikTok porque mi hermano dijo que mis videos eran horribles... en la cuarentena volví

EC: Yo siempre en mis redes sociales ponía Edgard y he tenido tantos problemas porque nadie sabía escribir mi nombre porque es Edgard con “d” al final, entonces siempre me intentaba poner o Eddie o Ed, Ed Eddy y un día me puse Edgard con “d” y la gente no entendía. Entonces yo dije, mira, me lo cambio. Y tenía la broma con un amigo mío que era: qué sencillo eres y yo, sí, soy sencillo, pero “sensillo con s” y he empezado a ser sencillo, sencillamente yo.

Me ha costado mucho dejar ese trabajo porque me encantaba. Con las redes sociales te puede ir muy bien, pero inténtalo, vive de las redes sociales, crea contenido más diferente y si no siempre puedes volver a tu trabajo. La verdad que lo he compaginado durante mucho tiempo, ha sido un suplicio, tantas horas, y ahora estoy en la buena vida. Estar en redes sociales, creación de nuevo contenido, de tóxico, de funerales, de guionista. Así que -estoy- guay, contento.

EC: Yo nací en el norte, en Bilbao, pero me he criado en Málaga y ahora llevó seis años en el centro de España, en Madrid, la capital.

EC: Yo soy periodista, pero desde hace dos meses, como veía que las redes sociales se me daban un poco bien, y realmente si te lo montas bien puedes vivir de ello, pues dije ‘voy a tomarme un descanso y voy a centrarme un poquito más en las redes sociales’. Entonces voy teniendo más tiempo libre, me van invitando, la verdad que me gusta salir a tomar café. Y sí, es verdad que este fin de semana salí muchísimo y aún tengo las consecuencias en el cuerpo.

EH: Son 7 millones de seguidores en TikTok, más dos y pico en Instagram ¿Cómo manejas la fama?

EC: La verdad que como empecé en la cuarentena y en la pandemia y luego se podía salir poquito a poco, yo salía con mascarilla y nadie me reconoce. Si me ponía unas gafas de sol, nadie me reconoce y yo hacía mi vida normal. Desde que me quité la mascarilla, era como: “¿tú eres?...” Y ahora, día a día, en una cafetería, en el gimnasio, tomando algo, siempre se me acerca alguien. Vivo en el centro de Madrid y con tanta gente que hay es fácil que alguien me reconozca, pero como yo ando normal la gente ni se fija. Pero muy guay, ahora lo llevo con naturalidad.

EH: ¿Cómo haces cuando te piden fotografías? ¿Te piden autógrafos? ¿Grabar algún video?

EC: El otro día la gente en el gimnasio era como “¿tú eres el de los videos?” y yo “¡sí!” “¿Me puedo tomar una foto y yo... ‘venga, claro’. Y yo con una mala pinta, sudando, pero cómo le digo que no.

EH: ¿Has salido de España y has recibido esa atención de tus seguidores latinoamericanos?

EC: Todavía no lo he experimentado. Si es verdad que día a día estoy asimilando toda la repercusión que tengo desde que gané este anillo en Argentina a “Mejor Tiktoker”, ya me llegó mi premio de “Mejor Contenido Internacional” de Chile y la verdad me estoy expandiendo, porque hace dos semanas hice mi stand-up, mi primer monólogo, y ya desde Perú me dijeron que si podía ir en septiembre a hacerlo y poco a poco creo que voy hacer una gira por Latinoamérica.

Los datos en mis redes sociales me ponen cuántos seguidores son de cada país. Sé que poco a poco la gente me lo va metiendo en la cabeza y me dicen “tío es que tú no lo sabes, pero eres popular” y yo como “¡no qué va!”. Como no lo vivo, no lo creo.

EH: ¿Qué significa Minnie para vos y por qué siempre está en tu camisa?

EC: Está destrozada, esto es denunciable. Esta es la original. Esto es un “sensillo” original.

EH: ¿Vos la dibujaste?

EC: Sí, estuve toda la tarde para dibujarla. Por supuesto se nota aquí, la gama de colores que tiene es muy buena. La tengo que plastificar.

Realmente fue que yo hice unos videos del aguacate, del potasio, no vamos hablar de ese tema, pero el mismo entrevistado que entrevistó a la psicópata en República Dominicana, luego le hizo una entrevista a otra chica, a la “grabatodo” creo que se llamaba. Entonces yo, para meterme en su personaje, ella llevaba una camiseta de Minnie y un crop top, entonces yo cogí, me pongo la camiseta y estuve como 15 minutos dibujando a Minnie. La dibujé, hice ese video y luego al día siguiente me la volví a poner otra vez y otra vez hasta que la Minnie ya era parte de mí.

EH: ¿Cómo surge tu terapeuta de confianza? ¿Cómo manejas las preguntas subidas de tono?

EC: Las subiditas de tono son las que más gustan porque la gente es muy golosilla, le encanta el cotilleo. La verdad que envían cosas muy hot, pero por Instagram que me lo bloquea y me penaliza, siempre pido, “por favor enviarme sinónimos, no me envíen palabras textuales porque me la bloquean y me penalizan”. Luego está una semana, tres meses sin mostrarme mis videos y entonces hay que tener cuidado.

Pero sí es verdad que las preguntas más hot son las que a la gente le encantan. Al principio surgió cómo voy hacer esto y yo dar consejos de qué y al final se convirtió en mi terapeuta en dar los “anticonsejos” porque realmente no doy consejos, pongo caras, pongo musiquitas.

Está muy guay porque me pongo a leerlos, respondo uno a uno y la gente se cree que llevo días planeando la respuesta y es que me salen al momento. Y llorar, también lloro cuando me preguntan cacas. Me lo paso muy bien.

EH: ¿Ya hasta creaste una cuenta diferente por la popularidad de “Tu terapeuta de confianza”?

EC: La cree por eso, para separar un poco el contenido y por el bloqueo que tenía de Instagram. Como se siga bloqueando mi Instagram con las preguntas del terapeuta, me voy a quedar sin “Sensillo con S”, mi cuenta principal. Un día dije: ‘oye, que me he hecho esta nueva cuenta que es de tu terapeuta’... 100 mil seguidores se fueron para allá y dije: ‘no soy creador de contenido, sino creador de cuentas’.