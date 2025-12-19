  1. Inicio
Así saldría el Olimpia de Eduardo Espinel para conseguir el boleto a la final

Este sábado, Motagua y Olimpia nuevamente jugarán por las Triangulares del Apertura en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 14:04
¡El Albo está a un paso de alcanzar la gran final! Así saldría el conjunto merengue contra el Motagua este sábado.

 Fotos: Cortesía
En la portería, Edrick Menjívar es el titular indiscutible para Eduardo Espinel y mantiene imbatida la portería en la fase triangular.
El lateral derecho sería comandado por el joven Edwin Lobo, de gran partido el miércoles.
En la defensa central, Clinton Bennett sorprendió con su irrupción y en su primer clásico capitalino destacó con una actuación sobresaliente.
El experimentado, Emanuel Hernández, sería el compañero de Bennett en la defensa
Por la banda izquierda, 'Mango' Sánchez ha tomado el control de la posición por encima de Elison Rivas.
Agustín Mulet es el mediocampista defensivo fijo del Olimpia de cara al duelo con Motagua. El argentino continúa destacando en los recientes encuentros.
Ante la baja de Jorge Álvarez, Kevin Güity repetiría como el volante designado para enfrentar al Motagua.
Desplegado por el lado derecho estará Michaell Chirinos, ya completamente recuperado de su lesión. Además, Espinel podría incluir la sorpresa de convocar a Dereck Moncada.
En el otro costado, José Mario Pinto es el otro referente en ataque que utilizará el Olimpia para generar peligro ante el Motagua en el Estadio Nacional.
En la delantera no podría faltar el letal Jorge 'Toro' Benguché, especialista en hacer daño a las 'Águilas'.
El once lo completara Yustin Arboleda, que ha demostrado una gran garra durante su participación en la fase triangular del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Descartes: Edwin Rodríguez entrena con el equipo, pero queda descartado para las triangulares del torneo Apertura. En la misma condición se encuentra Jerry Bengtson, quien deberá esperar para reintegrarse a la cancha.
El Heraldo conoció que Jorge Álvarez estará ausente en el clásico. El volante continúa recuperándose de una fractura sufrida antes del primer clásico. Hoy realizó trabajo en el gimnasio y se espera su regreso para el partido ante Real España.
El técnico Eduardo Espinel lleva fijo en su mente la meta de conseguir un segundo título consecutivo con el Olimpia en el Apertura.
