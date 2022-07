“Yo estuve ahí, pero me quería ir a dormir”: hermano de Luis Zelaya, víctima de masacre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Abel Zelaya, hermano de Luis Zelaya, una de las víctimas de la masacre ocurrida la madrugada de este jueves en la entrada al estacionamiento de un edificio situado en el bulevar Morazán de Tegucigalpa, capital de Honduras, llegó consternado a la morgue judicial para retirar su cuerpo y lamentó que minutos antes del crimen él estuvo a su lado.

Abel contó a la cámara de EL HERALDO que ambos acudieron a la fiesta realizada en la popular discoteca, pero que de repente se comenzó a sentir cansado y decidió irse, dejando a su hermano y al resto de sus amigos en el lugar, donde a la vez se realizaba un concierto de artistas hondureños.

“Yo me quería ir. Él siempre caminaba conmigo, pero yo me quería ir a dormir por eso me fui”, dijo el joven con el rostro desencajado, al tiempo que destacó que su hermano era un buen muchacho, graduado en una de las instituciones más prestigiosas del país y emprendedor, pues actualmente tenían un negocio juntos.