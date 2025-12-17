  1. Inicio
A pocos metros de la posta matan a un hombre en colonia Las Brisas de la capital

Varios individuos golpearon por varios metros a la víctima antes de acabar con su vida. El hecho se registró a altas horas de la noche del martes

El cadáver fue llevado a la morgue del Centro Legal y Ciencias Forenses.

Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre perdió la vida de manera violenta la noche del martes en una de las calles de la colonia Las Brisas, en Comayagüela, generando alarma entre los vecinos del sector.

Información preliminar indica que la víctima fue interceptada por varios individuos, quienes la sometieron y la agredieron físicamente mientras la desplazaban por distintas cuadras de la colonia.

El ataque se habría extendido durante varios minutos, hasta que el hombre fue asesinado. Posteriormente, los responsables se dieron a la fuga sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El crimen ocurrió a pocos metros de la mega posta policial recientemente inaugurada en la colonia Las Brisas, sobre el bulevar Fuerzas Armadas, lo que ha generado cuestionamientos entre los residentes de la zona.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes, además de coordinar el levantamiento del cuerpo por parte de las autoridades competentes.

