Un muerto y dos heridos en accidente de mototaxi en Santa Bárbara

Víctima fue identificada como Joel Tróchez. La DNVT investiga si la causa de la tragedia fue por exceso de velocidad

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 06:25
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron hasta el sector del accidente de tránsito.

Foto: Cortesía.

Santa Bárbara, Honduras.- El conductor de una mototaxi perdió la vida y dos pasajeros resultaron heridos en un accidente vial que se registró la mañana de ayer en el sector de Las Vegas, Santa Bárbara.

El fallecido fue identificado por los familiares como Joel Tróchez, de 30 años de edad, originario y residente en la comunidad de El Sauce, Las Vegas, Santa Bárbara.

De las personas que resultaron heridas no se conoció la identidad y de inmediato fueron trasladadas a un centro asistencial.

Informes preliminares establecen que el conductor perdió el control de la mototaxi debido a desperfectos mecánicos y fue a caer a la cuneta.

Debido al fuerte impacto, Joel Tróchez quedó tirado en el pavimento. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar de la tragedia para iniciar las investigaciones del caso.

