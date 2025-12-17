Un muerto y dos heridos en accidente de mototaxi en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- El conductor de una mototaxi perdió la vida y dos pasajeros resultaron heridos en un accidente vial que se registró la mañana de ayer en el sector de Las Vegas, Santa Bárbara.

El fallecido fue identificado por los familiares como Joel Tróchez, de 30 años de edad, originario y residente en la comunidad de El Sauce, Las Vegas, Santa Bárbara.