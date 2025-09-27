Detención judicial contra hombre que mató a su expareja y exsuegro en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.- El Juzgado de Letras en Roatán dictó detención judicial contra Alexander Rosa Pineda, acusado de asesinar a su expareja embarazada y a su exsuegro el pasado 24 de septiembre. A Rosa Pineda se le imputa por los delitos de femicidio, asesinato, tentativa de asesinato acabada y porte ilegal de arma de fuego en concurso real, siendo remitido a la granja penal en El Progreso, Yoro.

Las redes del Poder Judicial y del Ministerio Público no detallaron para cuándo quedó programada la audiencia inicial contra el acusado. El doble crimen violento ocurrió en la noche del pasado 24 de septiembre en la localidad de Spanish Town en Roatán, Islas de la Bahía. Con un revólver calibre 38, Alexander Rosa Pineda le quitó la vida a su expareja Darlin Yorgely López Rápalo y a Ángel Rosendo Aguilar Cálix, quien era su exsuegro. Rosa Pineda viajó desde San Pedro Sula hacia el municipio caribeño, luego de haber amenazado a López Rápalo y a su familia con quitarles la vida si no le entregaba a sus hijos que nacieron de su relación "Si a mí el viernes no me entregás a esos cipotes, el martes o miércoles está amaneciendo tu familia muerta, sea tu abuela Carol o tu hermano Fabián, pero amanecen muertos porque amanecen", advirtió.