  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detención judicial contra hombre que mató a su expareja y exsuegro en Roatán

Se dictó detención judicial contra Alexander Rosa Pineda, hombre acusado de matar a su expareja embarazada y a su exsuegro en Spanish Town, Roatán

  • 27 de septiembre de 2025 a las 09:11
Detención judicial contra hombre que mató a su expareja y exsuegro en Roatán

Alexander Rosa Pineda había amenazado a su expareja con hacerle daño a ella y a su familia si no le entregaba a sus hijos en La Ceiba.

 Foto: Cortesía

Roatán, Islas de la Bahía.- El Juzgado de Letras en Roatán dictó detención judicial contra Alexander Rosa Pineda, acusado de asesinar a su expareja embarazada y a su exsuegro el pasado 24 de septiembre.

A Rosa Pineda se le imputa por los delitos de femicidio, asesinato, tentativa de asesinato acabada y porte ilegal de arma de fuego en concurso real, siendo remitido a la granja penal en El Progreso, Yoro.

"Tu abuela o tu hermano, pero amanecen muertos, porque amanecen": El audio del asesino de Darlyn López en Roatán

Las redes del Poder Judicial y del Ministerio Público no detallaron para cuándo quedó programada la audiencia inicial contra el acusado.

El doble crimen violento ocurrió en la noche del pasado 24 de septiembre en la localidad de Spanish Town en Roatán, Islas de la Bahía. Con un revólver calibre 38, Alexander Rosa Pineda le quitó la vida a su expareja Darlin Yorgely López Rápalo y a Ángel Rosendo Aguilar Cálix, quien era su exsuegro.

Rosa Pineda viajó desde San Pedro Sula hacia el municipio caribeño, luego de haber amenazado a López Rápalo y a su familia con quitarles la vida si no le entregaba a sus hijos que nacieron de su relación

"Si a mí el viernes no me entregás a esos cipotes, el martes o miércoles está amaneciendo tu familia muerta, sea tu abuela Carol o tu hermano Fabián, pero amanecen muertos porque amanecen", advirtió.

Gustavo Sánchez cuestiona fallas de seguridad en ferry por ingreso de arma a Roatán

El hombre llegó hasta la vivienda de su expareja Darlin Yorgely, disparando primero contra María Natividad López (exsuegra), dejándola gravemente herida. Posteriormente, atacó a su expareja y a su exsuegro cuando este quiso impedir la agresión contra su hija.

El 25 de septiembre a eso de las 10 de la mañana, la Policía Nacional capturó a Alexander Rosa Pineda en un sector montañoso donde pretendía permanecer escondido de las autoridades.

El imputado tenía un historial violento, pues abusaba físicamente de Darlin López, situación que llevó a la mujer a separarse de él y quedarse con la custodia de sus hijos.

"Él siempre golpeó a mi mamá. Ella estaba cansada de eso, decidió apartarse de él y él quería tenerla obligadamente", explicó uno de los hijos de Alexander Rosa y Darlin López.

Darlin López y Ángel Aguilar Cálix fueron sepultados por sus familiares en la ciudad de La Ceiba, y exigen justicia por el atroz crimen que ha conmocionado a los hondureños.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias