Detención judicial contra hombre que mató a su expareja y exsuegro en Roatán

Las redes del Poder Judicial y del Ministerio Público no detallaron para cuándo quedó programada la audiencia inicial contra el acusado.El doble crimen violento ocurrió en la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/hombre-mata-esposa-embarazada-suegro-roatan-islas-de-la-bahia-KA27507739" target="_blank"> noche del pasado 24 de septiembre</a> en la localidad de Spanish Town en Roatán, Islas de la Bahía. Con un revólver calibre 38, Alexander Rosa Pineda le quitó la vida a su expareja Darlin Yorgely López Rápalo y a Ángel Rosendo Aguilar Cálix, quien era su exsuegro.Rosa Pineda viajó desde San Pedro Sula hacia el municipio caribeño, luego de haber <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/audio-hombre-mando-pareja-antes-asesinarla-roatan-GB27519593" target="_blank">amenazado a López Rápalo y a su familia con quitarles la vida </a>si no le entregaba a sus hijos que nacieron de su relación"Si a mí el viernes no me entregás a esos cipotes, el martes o miércoles está amaneciendo tu familia muerta, sea tu abuela Carol o tu hermano Fabián, pero amanecen muertos porque amanecen", advirtió.