Gustavo Sánchez cuestiona fallas de seguridad en ferry por ingreso de arma a Roatán

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirmó que el doble crimen registrado en Roatán pudo evitarse si la empresa de transporte marítimo hubiera cumplido con los protocolos de seguridad.

Según detalló el funcionario, Alexander Rosa Pineda, acusado de asesinar a su expareja embarazada y a su suegro, logró evadir los controles en el ferry que tomó en La Ceiba portando un arma de fuego.

"Es un incidente lamentable que se puede haber evitado si esa empresa hubiera cumplido con lo que estaba obligado", declaró a los medios de comunicación.