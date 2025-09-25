Gustavo Sánchez cuestiona fallas de seguridad en ferry por ingreso de arma a Roatán

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirmó que el doble crimen registrado en Roatán pudo evitarse si la empresa de transporte marítimo hubiera cumplido con los protocolos de seguridad.
Según detalló el funcionario, Alexander Rosa Pineda, acusado de asesinar a su expareja embarazada y a su suegro, logró evadir los controles en el ferry que tomó en La Ceiba portando un arma de fuego.
"Es un incidente lamentable que se puede haber evitado si esa empresa hubiera cumplido con lo que estaba obligado", declaró a los medios de comunicación.
Otro agente policial, que participó directamente en la captura del sospechoso en una zona boscosa de la isla, lamentó que se permitan estas irregularidades.
"Este individuo entró a las 3 de la tarde y salió a las 4:30 armado, como Pedro, por su casa. A nosotros cuando viajamos en estos ferrys nos quitan las armas y somos autoridad, mientras que delincuentes entran armados", expresó en declaraciones a Hoy Mismo.
El hecho ocurrió la noche del miércoles en la comunidad de Spanish Town, donde fueron asesinados Darlyn López y su padre, Ángel Aguilar. En el ataque resultó herida María López, madre de la víctima.
Tras una operación de búsqueda, Pineda fue capturado en el sector de Isla Bonita y puesto a disposición judicial.