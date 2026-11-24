Choluteca, Honduras.- Un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha, MS-13, fue capturado por efectivos de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en conjunto con otras unidades policiales. El arresto del presunto líder de esa organización delictiva se llevó a a cabo en en el barrio Venecia, de la ciudad de Choluteca, en el sur del país. Se trata de Melvin Donaldo Maldonado Quiñónez, de 38 años de edad, conocido en el mundo de las pandillas con el alias de “Halconcillo”, originario de Choluteca.

Rango de jefe

De acuerdo con las investigaciones policiales, el detenido es señalado como uno de los jefes de la MS-13, atribuyéndole un nivel de dirección dentro de esa asosciación criminal, aspecto que deberá ser sustentado por los investigadores. Uno de los elementos relevantes en torno a su detención, según la DAET, es que Melvin Maldonado tenía varios tatuajes visibles, alusivos a la MS-13, que fueron fotografiados por los entes de seguridad, en una anterior aprehensión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Estos grabados en su piel fueron ocultados poniendo más tinta y dibujando otras figuras sobre las letas MS y otros simbolos de esta mara que él llevaba marcados en su cuerpo.



Las autoridades creen que eso ocurrió luego de que en el Congreso Nacional (CN) se realizaran las reformas al Código Penal, relativas al nuevo juzgamiento de las personas ligadas a maras y pandillas, ahora denominadas terroristas.

Sin embargo, la transformación de sus tatuajes no elimina sus antecedentes policiales y penales, y demás elementos técnicos que puedan contribuir al esclarecimiento de sus posibles vínculos con estas organizaciones.

Antecedentes

Los registros policiales establecen que Maldonado Quiñónez fue capturado en el año 2019, vinculado con acciones de extorsión, antecedente que forma parte de las verificaciones realizadas con relación a su historial delictivo.