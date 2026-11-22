Tegucigalpa, Honduras.- Dos presuntos integrantes activos de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
Entre los detenidos figura Kensy Julissa Rivera Sánchez, de 34 años, alias "Kiki", originaria y residente en la colonia Las Crucitas, en Santa Cruz de Yojoa.
Según el informe policial, "Kiki" es integrante activa de la MS-13 desde hace aproximadamente cuatro años y se dedica a la venta de drogas.
Los registros policiales indican que tiene antecedentes por el delito de tráfico de drogas y que fue capturada el 14 de febrero de 2026.
El segundo detenido fue identificado como Marvin Daniel Sandoval Anariba, de 27 años, alias "Chispa", quien, según la Policía, pertenece a la estructura criminal desde hace cuatro años, ostenta el rango de "ranflero" y está encargado de la distribución de drogas en Santa Cruz de Yojoa.
Durante la detención, los agentes decomisaron 90 envoltorios plásticos con supuesta cocaína y dos teléfonos celulares que serán utilizados en las investigaciones para determinar posibles vínculos con los delitos que se les imputan.
Según el reporte policial, los detenidos serán investigados por suponerlos responsables de los delitos de tráfico de drogas y asociaciones terroristas, en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras.
Ambos detenidos, junto con las evidencias decomisadas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.