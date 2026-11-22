Tegucigalpa, Honduras.- Dos presuntos integrantes activos de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron capturados por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Entre los detenidos figura Kensy Julissa Rivera Sánchez, de 34 años, alias "Kiki", originaria y residente en la colonia Las Crucitas, en Santa Cruz de Yojoa.

Según el informe policial, "Kiki" es integrante activa de la MS-13 desde hace aproximadamente cuatro años y se dedica a la venta de drogas. Los registros policiales indican que tiene antecedentes por el delito de tráfico de drogas y que fue capturada el 14 de febrero de 2026. El segundo detenido fue identificado como Marvin Daniel Sandoval Anariba, de 27 años, alias "Chispa", quien, según la Policía, pertenece a la estructura criminal desde hace cuatro años, ostenta el rango de "ranflero" y está encargado de la distribución de drogas en Santa Cruz de Yojoa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse