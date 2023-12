Selección de Grandes Crímenes: El gato casero

“Por supuesto -dice Gonzalo-, no es necesario aplicar aquí la teoría de La Navaja de Ockham, pero, hay verdades que se manifiestan por sí mismas...”

Por supuesto, lo anterior no lo digo yo. Lo dice Gonzalo Sánchez Picado, como un prolegómeno al caso de hoy, que fue resuelto por Mario López Galeano, antiguo investigador criminal, y ahora prestigioso periodista, y lo dice como una muestra de que, en la mayoría de las veces, lo más sencillo es la verdad, como cuando la niña de quince años empieza a aborrecer ciertos alimentos, siente un imperioso deseo de comer ácido, y hasta tierra, y amanece con náuseas...

Sonríe Gonzalo, y, de pronto, se queda pensativo, como si los recuerdos se acumularan de pronto en su memoria, y se esforzara por ordenarlos. Y, al final de una larga pausa, sigue diciendo:

“Mario López fue uno de los mejores investigadores que tuvo la vieja Dirección General de Investigación Criminal, DGIC. Tenía esa virtud natural en el investigador de fijarse en el detalle más pequeño, como una huella que pareciera ajena o extraña en la escena del crimen, un palillo de fósforo quemado, un pedazo de palillo de dientes, una colilla de cigarro, una puerta o una ventana que no fue violentada... Detalles en apariencia insignificantes, pero que son básicos en la investigación de un crimen, y que para el buen investigador criminal no pasan desapercibidos, y que llegan a ser básicos para la solución de un misterio... Así trabajaba Mario López en la DGIC... Hoy es periodista, pero dejó una huella imborrable en la institución; y para mí fue un gran honor trabajar con él... aunque no estuve en este caso, porque tenía otras asignaciones de parte del señor director”.