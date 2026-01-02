  1. Inicio
Claudia Sheinbaum suspendió conferencia matutina por fuerte sismo

Claudia Sheinbaum tuvo que suspender su tradicional conferencia matutina por fuerte sismo que se registró la mañana de este viernes 2 de enero en el centro de México. Video cortesía

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 08:35
El Heraldo Videos