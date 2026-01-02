  1. Inicio
Sismo de magnitud 6.5 sacude México y provoca pánico en varias ciudades

Un terremoto de magnitud 6.5 se registró en México, generando alarma en distintas ciudades. El movimiento fue percibido ampliamente y activó protocolos de emergencia, mientras autoridades evalúan posibles daños y descartan mayores afectaciones.

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 09:50
