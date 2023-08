Selección de Grandes Crímenes: El olor de la muerte

“Pero, no le pedí que viniera para hablar de eso. Es que, desempolvando los recuerdos, me encontré con un caso que les va a gustar a sus lectores; es un caso que me dejó una lección que no he olvidado, porque cuando mi santa madre lo conoció, me dijo: ‘Hijo, es la maldad del hombre que se ha multiplicado en la tierra... Maldad en todas partes... En los que mandan y en los que obedecen; maldad en los ricos y en los pobres; maldad en los esposos y en las esposas; maldad en los hijos y en las hijas... Y esto es así, hijo, porque estamos llegando a los tiempos de los que habló el Señor Jesucristo, que dijo que la maldad se multiplicaría, y que el amor de muchos se enfriaría...Por eso, hijo, no confíe en nadie; haga su trabajo confiando en Dios, y sirviéndole a su prójimo y a su país con decencia, porque usted va a ver días horribles, en los que se multiplicará la maldad; días horribles en los que usted verá que los que gobiernan odiarán a su pueblo, y a los que gobiernan, el pueblo los aborrecerá. Y será el principio del fin... Pero, usted sea siempre bueno; sea un buen policía, y, en la medida de sus posibilidades, hágale el bien a todo aquel que venga a usted pidiendo su ayuda. Eso le va a gustar mucho a Dios; y Dios lo bendecirá’”.

El general Sabillón terminó su almuerzo, vació la copa de vino, y se acomodó en el sillón.

“Pues, yo no sé bien cómo fue que pasaron las cosas, señor -dijo el padre-; pero a mí me parece que el hombre tenía razón... Sin embargo, como los hijos son los hijos, y uno los va a proteger y los va a apoyar hasta que nos llegue la muerte”.

“¿Cree usted que el esposo tenga algo que ver con la desaparición de su hija?”.

“Nosotros creemos que sí -dijo el señor-. Es un hombre tranquilo, uñas escondidas, digo yo... Y a mí sí me parece que él tenga algo que ver en la desaparición de mi Nelly”.

“Bien... Y ¿dónde podemos encontrar al esposo?

”Los señores me dieron una dirección, en el barrio La Leona, y lo primero que hice fue buscarlo. Era la casa de los padres.

“Desde hace dos años que no sé nada de esa mujer -dijo el hombre-. Bueno, casi dos años, porque me di cuenta que me engañaba allá por la mitad de junio de 1991... Y desde ese día no he querido saber nada de ella... Si está desaparecida, ha de ser que anda por ahí, en alguno de sus asuntos; y yo nada tengo que ver con eso”.

“La última vez que la vieron -le dije-, fue en el punto de taxis del centro comercial Miraflores... Hoy se llama Plaza Miraflores... Iba a clases a las siete de la mañana... Pero sus compañeros dicen que no llegó al aula”.

“Y ¿yo qué tengo que ver con eso, teniente? Yo me dedico a mis negocios y no tengo tiempo para andar acordándome siquiera de una mujer como esa”.

“¿Por qué no se han divorciado? Porque sabemos que todavía están casados... Después de tanto tiempo...”.

“Ese es un proceso lento, teniente... Y los abogados son los que saben...”.

El general hizo otra pausa, para beber un poco de agua. Luego, dijo: “Aquel hombre hablaba con absoluta seguridad, y en ningún momento se puso nervioso, o mostró temor alguno... Y esto, que la sola mención del DIN ponía a temblar a cualquiera...

Porque en aquellos días, a pesar de que ya el presidente Callejas estaba impulsando la creación de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), el DIN siempre provocaba temor en la gente... porque, como decían, todo el mundo confesaba en el DIN. Y el que aquel hombre no mostrara temor, a mí me pareció extraño... Sin embargo, hacía casi dos años que se habían separado, estaban en proceso de divorcio, y, según decía él, no se había acercado nunca a su exmujer... Tal vez era que, en realidad, no le interesaba ya aquella mujer. Pero nos confirmó que Nelly lo había engañado... En ese tiempo, ella tenía veintiséis años, y él treinta y nueve; habían estado juntos cinco años, y no tenían hijos... No sé por qué...”.

Una de sus asistentes entró para decirle que había llegado una de las visitas que esperaba esa tarde, y él le dijo que lo pasara a la sala de espera.

“Investigamos por todas partes -dijo el general, después de la interrupción-; hablamos con el taxista que la llevó hasta Miraflores; hablamos con los compañeros, con varias de sus amigas, y no encontramos nada que nos dijera que Nelly había sido amenazada, o que nos demostrara que ella tenía algún tipo de miedo, especialmente a su esposo... Es más, una de las compañeras que más se llevaba con ella nos dijo que el esposo era un hombre tranquilo, y que, aunque no lo conocía, Nelly habló de él varias veces, y en una de esas veces dijo que, al principio, tuvo miedo de que le hiciera algún daño, pero que ahora sabía que no era capaz de matar ni una mosca... Y la compañera agregó algo que me puso a pensar, y que analizamos por muchas horas con los agentes del DIN que andaban conmigo, y fue que, después de que el esposo se dio cuenta del engaño, Nelly comentó que solo es que se estaban conociendo, que no había tenido nada con él, que se llamaba Gerardo, y que ni siquiera se habían tocado las manos; pero confesó también que a ella la atraía aquel muchacho... y que no lo volvió a ver desde esa mañana en que el esposo la sacó de la casa, cuando él le mandó un carro, un camioncito, para que le llevara las cosas a la casa de sus padres... Y dijo que esperó a que él se comunicara con ella, que la buscara, o algo así, pero que no lo había vuelto a ver en casi dos años... Y, como no era una relación de compromiso la que tenían, ella creyó que Gerardo tuvo temor, y que mejor se alejó sin decirle nada... Y ella, que estaba pasando por momentos difíciles, no hizo nada para comunicarse con él...”.

El general Sabillón se puso de pie.

“Va a esperarme un momento -me dijo-, mientras atiendo a estos señores que ya tenían cita”.

“Está bien, general” -le dije.