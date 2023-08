Selección de Grandes Crímenes: Gonzalo Sánchez y la bella Lulú

“¡Ay, no! -gritó una de ellas-. ¡Ese zapato es de la bella Lulú! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó, señor? ¿Qué le pasó a la bella Lulú? Mire que tenía que venir hoy, y no se ha aparecido por ninguna parte...”.

“¡Ay, Milena!, no seás así; a mí me gustan los policías...”.

A las seis de la mañana, un equipo de agentes de la DIC rodeó la casa de la bella Lulú. Gonzalo tocó la puerta tres veces. Salió a abrir un hombre de agradables facciones.

“Somos de la Dirección de Investigación Criminal -le dijo Gonzalo-; y queremos hablar con usted”.

“¡Ay, no! -exclamó la bella Lulú-. ¡Dios santo! ¿Por qué me tenía que pasar esto?”.

Era alto, delgado, de largos brazos y puños gruesos. Tenía golpes en la cara y heridas de defensa en las manos y en los brazos.

“¿Es suyo este zapato?” -le preguntó Gonzalo.

-“Sí, señor...”.

El fiscal se acercó.-

“Tenemos una orden para revisar su casa” -le dijo.

-“Está bien, señor”.

Allí estaba el otro zapato, manchado también con sangre.

+Selección de Grandes Crímenes: En nombre de la Justicia

-“¿Por qué lo mató?” -le preguntó Gonzalo, cuando dos agentes esposaron a la bella Lulú.

“Yo no quería, señor -dijo él-. Yo estaba en las gradas que bajan del estadio, esperando esa noche en El Obelisco; y él apareció, y empezó a enamorarme... Yo estaba tomando cervezas, y él se me acercó, y me dijo que le gustaba... Pero es que él creyó que yo era una mujer...”

Se detuvo aquí la bella Lulú, y después de tomar aire, agregó:

“Él empezó a besarme, y a tocarme y a acariciarme por todas partes... Pero yo no dejaba que me tocara adelante, porque ya estaba encandilado... Y no sé en qué momento me tocó... Y se dio cuenta que no era una mujer... Entonces, me insultó, y empezó a golpearme, y a decirme un montón de groserías... Y mire, cómo me pegó en la cara, en el pecho, en los brazos... Y yo me defendí... Agarré una cerveza y la quebré, y no sé cómo fue que lo herí en el cuello... Cuando vi que se caía en las gradas, agarrándose el cuello con las dos manos, me fui corriendo de allí... Pero iba sin un zapato... Y ya veo que a usted le ha tocado hacer las del príncipe, que fue de casa en casa con el zapato perdido de la Cenicienta... Pero, en este caso, es el policía que buscaba a la bella Lulú...”.